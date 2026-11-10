Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 11 de noviembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 11 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles con DNI finalizado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar con DNI culminado en 0.

Asignación por Embarazo Quienes cuenten Asignación por Embarazo podrán cobrar con DNI culminado en 0.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.