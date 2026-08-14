Murió una actriz muy famosa: tenía cáncer y ELA La artista dejó un legado importante en la televisión luego de haber estado por décadas en los melodramas más icónicos del continente. Agregar C5N en









La actriz dejó un legado inolvidable.

Consuelo "Chelo" Rodríguez, una de las actrices más reconocidas de las telenovelas latinoamericanas, falleció a los 84 años en la noche del martes 12 de agosto en Caracas, Venezuela. La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos Simon Rodríguez y generó una gran cantidad de menasjes expresando sus condolencias en el mundo del entretenimiento.

Si bien su causa oficial no fue informada por su familia, distintos medios venezolanos dieron a conocer que la actriz venía enfrentando de manera privada un cuadro de salud complejo. Por un lado, Noticiero Venevisión señaló que estuvo luchando contra el cáncer, mientras que el portal Meridiano agregó que también presentaba un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, deteriorando progresivamente la capacidad de movimiento y coordinación.

En marzo pasado, la institución Radiología IDACA había compartido en sus redes un video en el que la propia actriz hablaba sobre su tratamiento con una actitud notablemente positiva. "He tenido 33 radios, hoy es la última", afirmó, agradeciendo al equipo médico. También reconoció que hubo "momentos muy gratos" y otros "un poquito menos" agradables durante el proceso, pero cerró con una declaración que reflejó su espíritu: "Y sé que de esto, yo voy a salir".

Redes sociales Quién era Consuelo "Chelo" Rodríguez Consuelo Rodríguez nació el 25 de febrero de 1942 en Sober, Galicia, España, aunque desde niña vivió en Venezuela, país que adoptó como propio y donde construyó toda su carrera artística. Comenzó en la industria en los años 60 como modelo y actriz, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más valoradas de la televisión latinoamericana, especialmente reconocida por su capacidad para dar vida a personajes villanos en los grandes melodramas de la época.

Entre sus producciones más recordadas figuran La usurpadora, Rafaela, La loba y La zulianita, títulos que la acompañaron a lo largo de décadas y que la convirtieron en un nombre de referencia dentro del género. En su extensa trayectoria compartió pantalla con figuras como Gabriela Spanic, Fernando Colunga y Dominika Paleta, entre muchos otros, consolidando un legado que trascendió fronteras.

Redes sociales Además de su talento frente a las cámaras, quienes la conocieron destacaron siempre su amabilidad y su carácter reservado, una mezcla que la mantuvo alejada de los escándalos durante toda su vida pública.