MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados El programa culinario de Telefe vivirá su cuarta salida y otro participante se sumará al Roña Castro, Esteban Mirol y Diego Schwartzman.







MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación. Capturas Telefe

Llega una nueva gala de eliminación a MasterChef Celebrity y hay mucha incertidumbre sobre quién se irá este miércoles 12 de noviembre, ya que será la cuarta salida del programa culinario de Telefe luego de las de Jorge "Roña" Castro, Esteban Mirol y Diego Schwartzman.

Durante el programa del martes, los jurados de MasterChef Celebrity fueron muy duros con los participantes y decidieron salvar únicamente a Romina "Momi" Giardina. De esta manera, un total de nueve integrantes quedaron sentenciados a definir sus estadías durante la gala de eliminación y hay muchas dudas.

Así, los participantes que quedaron al borde de la eliminación son: Andy Chango, Emilia Attias, Luis Ventura, Guillermo "Walas" Cidade, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo. Es importante recordar que muchos de estos fueron reconocidos por su distinguida forma de cocinar, por lo que parece evidente que no se irán del ciclo culinario.

Embed - Masterchef Argentina en Instagram: "¡HOY! Se viene una gala de eliminación muy especial en #MasterchefCelebrity Desde las 22hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe También disponible en @hbomaxar" View this post on Instagram Si bien hay incertidumbre, lo cierto es que la nueva eliminación de MasterChef Celebrity se filtró en redes sociales y Telefe quedó expuesto de cara a las próximas semanas del certamen de cocina. Esta información le quitará emoción al resultado del momento y el público podría no acompañar en materia de rating.

¿Eugenia Tobal abandonó MasterChef Celebrity? Así habló de la polémica con Germán Martitegui Luego de la versión que indicaba que Eugenia Tobal iba a renunciar a MasterChef Celebrity tras una supuesta pelea con el jurado Germán Martitegui producto de una devolución de mala forma, la actriz contó su verdad sobre el futuro en el reality y sorprendió a más de uno.