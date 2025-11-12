IR A
MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados

El programa culinario de Telefe vivirá su cuarta salida y otro participante se sumará al Roña Castro, Esteban Mirol y Diego Schwartzman.

MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación.

Durante el programa del martes, los jurados de MasterChef Celebrity fueron muy duros con los participantes y decidieron salvar únicamente a Romina "Momi" Giardina. De esta manera, un total de nueve integrantes quedaron sentenciados a definir sus estadías durante la gala de eliminación y hay muchas dudas.

Así, los participantes que quedaron al borde de la eliminación son: Andy Chango, Emilia Attias, Luis Ventura, Guillermo "Walas" Cidade, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo. Es importante recordar que muchos de estos fueron reconocidos por su distinguida forma de cocinar, por lo que parece evidente que no se irán del ciclo culinario.

Si bien hay incertidumbre, lo cierto es que la nueva eliminación de MasterChef Celebrity se filtró en redes sociales y Telefe quedó expuesto de cara a las próximas semanas del certamen de cocina. Esta información le quitará emoción al resultado del momento y el público podría no acompañar en materia de rating.

Tobal
¿Eugenia Tobal continuará en MasterChef Celebrity?

