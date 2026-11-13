El Gobierno convocó a la mesa política tras un mes de silencio y en medio de duras tensiones con Patricia Bullrich Luego de tres semanas de parálisis y crecientes cortocircuitos entre los principales referentes del oficialismo, el oficialismo busca ordenar la agenda legislativa mientras en la Casa Rosada miran con desconfianza a la senadora. Por Agregar C5N en









El círculo rojo del oficialismo se vuelve a reunir tras un mes.

Tras casi un mes sin encuentros presenciales y en el marco de una fuerte interna que atraviesa al Gabinete, el Gobierno, a través de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, ordenó reactivar las reuniones de la mesa política oficialista para el próximo martes en la Casa Rosada. La convocatoria fue coordinada a través de las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de encauzar una agenda parlamentaria cargada de cara a las próximas semanas y en el marco de las crecientes fricciones entre los dirigentes del círculo más cerrado del Ejecutivo.

El foco principal del conflicto apunta contra la senadora y jefa de bancada en la Cámara alta, Patricia Bullrich, a quien desde diversos sectores del oficialismo acusan de distanciarse del rumbo de la gestión y de impulsar acuerdos parlamentarios por fuera de los intereses de la conducción libertaria. La tirantez ha escalado a tal punto que áreas del Ejecutivo evalúan la posibilidad de quitarle la presidencia del bloque en el Senado o cuestionan que sus movimientos buscan empantanar la negociación para suspender las PASO. Además, las dudas aumentaron tras un reciente encuentro de la exministra con 15 legisladores libertarios, lo que avivó las sospechas de una posible ruptura y especulaciones sobre sus aspiraciones a una candidatura presidencial por afuera.

Las divergencias entre el sector bullrichista y el karinista quedaron al descubierto en los contrapuntos en el Senado, como la discusión entre Bullrich y la senadora Nadia Márquez por el tipo de conducción ejercido en la bancada. Asimismo, la senadora cuestionó públicamente las formas de conducción de Karina Milei, las declaraciones del presidente Javier Milei y los recortes presupuestarios al sector de discapacidad incluidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Presupuesto 2027. En este marco de malestar, el propio jefe de Estado compartió un mensaje en redes donde señalaba que "hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán", en una alusión que en el oficialismo fue interpretada como una indirecta hacia la dirigencia de la Cámara alta.

Más allá de Bullrich, la mesa política -integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Luis Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández- arrastra disputas de poder y matices estratégicos de largo aliento. Entre ellos, sobresalen los contrapuntos sobre cómo entablar los pactos con las provincias: mientras desde la Jefatura de Gabinete y el equipo de Caputo impulsan cerrar los acuerdos con gobernadores a la brevedad, el eje conducido por los Menem pretende supeditar los pactos a exigencias previas como la rebaja de impuestos locales.

La urgencia de destrabar estas rispideces responde a los exigentes plazos legislativos que el Gobierno proyecta para las próximas dos semanas, con la meta de convocar a sesiones extraordinarias en diciembre. La prioridad política del oficialismo se centra en lograr la firma del dictamen de la reforma electoral en el Senado para suspender las PASO, un trámite empujado por Martín Menem para el que se negocian acuerdos escalonados con mandatarios provinciales a cambio de proyectos reclamados por las provincias, como la Ley de Cabotaje y la Ley Malvinas.