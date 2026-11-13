13 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno convocó a la mesa política tras un mes de silencio y en medio de duras tensiones con Patricia Bullrich

Luego de tres semanas de parálisis y crecientes cortocircuitos entre los principales referentes del oficialismo, el oficialismo busca ordenar la agenda legislativa mientras en la Casa Rosada miran con desconfianza a la senadora.

Por
El círculo rojo del oficialismo se vuelve a reunir tras un mes.

El círculo rojo del oficialismo se vuelve a reunir tras un mes.

Tras casi un mes sin encuentros presenciales y en el marco de una fuerte interna que atraviesa al Gabinete, el Gobierno, a través de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, ordenó reactivar las reuniones de la mesa política oficialista para el próximo martes en la Casa Rosada. La convocatoria fue coordinada a través de las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de encauzar una agenda parlamentaria cargada de cara a las próximas semanas y en el marco de las crecientes fricciones entre los dirigentes del círculo más cerrado del Ejecutivo.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Tras perder las elecciones legislativas, Donald Trump admitió que su política migratoria fue "demasiado dura"

El foco principal del conflicto apunta contra la senadora y jefa de bancada en la Cámara alta, Patricia Bullrich, a quien desde diversos sectores del oficialismo acusan de distanciarse del rumbo de la gestión y de impulsar acuerdos parlamentarios por fuera de los intereses de la conducción libertaria. La tirantez ha escalado a tal punto que áreas del Ejecutivo evalúan la posibilidad de quitarle la presidencia del bloque en el Senado o cuestionan que sus movimientos buscan empantanar la negociación para suspender las PASO. Además, las dudas aumentaron tras un reciente encuentro de la exministra con 15 legisladores libertarios, lo que avivó las sospechas de una posible ruptura y especulaciones sobre sus aspiraciones a una candidatura presidencial por afuera.

Las divergencias entre el sector bullrichista y el karinista quedaron al descubierto en los contrapuntos en el Senado, como la discusión entre Bullrich y la senadora Nadia Márquez por el tipo de conducción ejercido en la bancada. Asimismo, la senadora cuestionó públicamente las formas de conducción de Karina Milei, las declaraciones del presidente Javier Milei y los recortes presupuestarios al sector de discapacidad incluidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Presupuesto 2027. En este marco de malestar, el propio jefe de Estado compartió un mensaje en redes donde señalaba que "hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán", en una alusión que en el oficialismo fue interpretada como una indirecta hacia la dirigencia de la Cámara alta.

Más allá de Bullrich, la mesa política -integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Luis Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández- arrastra disputas de poder y matices estratégicos de largo aliento. Entre ellos, sobresalen los contrapuntos sobre cómo entablar los pactos con las provincias: mientras desde la Jefatura de Gabinete y el equipo de Caputo impulsan cerrar los acuerdos con gobernadores a la brevedad, el eje conducido por los Menem pretende supeditar los pactos a exigencias previas como la rebaja de impuestos locales.

La urgencia de destrabar estas rispideces responde a los exigentes plazos legislativos que el Gobierno proyecta para las próximas dos semanas, con la meta de convocar a sesiones extraordinarias en diciembre. La prioridad política del oficialismo se centra en lograr la firma del dictamen de la reforma electoral en el Senado para suspender las PASO, un trámite empujado por Martín Menem para el que se negocian acuerdos escalonados con mandatarios provinciales a cambio de proyectos reclamados por las provincias, como la Ley de Cabotaje y la Ley Malvinas.

Junto con el debate electoral, la Casa Rosada busca acelerar la discusión de iniciativas centrales para el rumbo económico y normativo, entre las que destacan la sanción del Presupuesto 2027, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el denominado Súper RIGI. No obstante, el trámite de la "ley de leyes" se encuentra momentáneamente postergado en comisión tras los reclamos planteados por bloques aliados como el PRO y la UCR para revisar la letra chica del texto. De este modo, la cumbre del martes en Balcarce 50 será la prueba de fuego para determinar si el espacio logra encauzar la disciplina interna o si la grieta oficialista terminará por empantanar sus leyes clave en el Congreso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV con Javier Milei en la Casa Rosada.

Tras los discursos del Papa, el Gobierno advirtió: "No se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales"

Bullrich se enfrenta con el Gobierno por las PASO y Discapacidad.

Todos contra todos: el Gobierno reabre sus internas en medio de las negociaciones para suspender las PASO

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Martín Menem confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso

Patricia Bullrich y Javier Milei. 

En Casa Rosada amenazan con dejar a Bullrich sin la vicepresidencia si sigue con sus gestos "separatistas"

Bullrich reunió a su mesa política blue.

"Mesa política blue": Bullrich reunió a su equipo para hacer una muestra de fuerza de cara a la interna

Javier Milei se comunicó con au par guaraní.

Milei le aseguró a Aliana que cuente con Argentina: "Tiene un socio, un aliado y un amigo"

Rating Cero

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.
play

Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Martín Migueles habló por primera vez y reveló detalles desconocidos sobre la conversación que mantuvo con la actriz.

Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

La fulminó: Wanda Nara con todo contra La China Suárez.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

¡Otra vez lo mismo! Daniela Celis denunció que no respetaron un pedido. 

Escándalo en el programa de Andy Kusnetzoff: una invitada denunció un incómodo momento y habló de "falta de respeto"

La mítica banda, ya sin Marcos Camino y con la ausencia de su vocalista, Cacho Deicas.

Los Palmeras vuelven a Cañuelas con un show especial tras la muerte de Marcos Camino

últimas noticias

Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

Fiebre por GTA VI: la precarga del juego desató un récord histórico de tráfico y provocó fallos en internet

Hace 3 minutos
Ya hay vuelos reprogramados en Ezeiza.

Cómo afecta la suspensión de vuelos en Estados Unidos a los pasajeros que viajan desde Argentina

Hace 23 minutos
¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

Hace 26 minutos
Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera

Hace 40 minutos
play
La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.

Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Hace 1 hora