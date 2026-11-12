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Tras el escándalo con Wanda Nara, revelaron qué habría desatado el enojo de Mauro Icardi con su hija: "Muy encaprichada"

Yanina Latorre contó uno de los motivos que habría despertado la preocupación del delantero y que podría explicar cómo se desencadenó el escándalo con la empresaria en la denominada Casa de los Sueños.

Wanda Nara

Wanda Nara, tras el escándalo, denunció a Mauro Icardi por lesiones.

El video del feroz ida y vuelta entre Mauro Icardi y Martín Migueles.
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Durante el programa, Martín Salwe hizo referencia a una particular expresión que habría utilizado el exjugador del Galatasaray al hablar sobre un menor con el que su hija mayor, de 11 años, mantenía contacto. "Mauro, hoy cuando declara, lo llama 'noviecito'", señaló el panelista.

En ese momento, Yanina Latorre intervino y opinó sobre cómo deberían abordarse este tipo de situaciones familiares con los menores. "Ponele que tu hija gusta o habla, porque no creo que tampoco sea una pareja, con un nene más grande y que no te gusta. Pero la idea no es discutir, encerrarle, sacarle el celular y que venga la Policía. La idea es sentarte con la madre, si se puede, con una psicóloga y la nena y explicarle que eso no está bien", expresó.

Esta medida afecta directamente su carrera deportiva y sus compromisos internacionales.

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Luego, Salwe leyó parte de lo que habría declarado Icardi, donde el futbolista manifestó su preocupación por los sentimientos de su hija Francesca y la frecuencia con la que se comunicaba con el joven. "Dice que estaba muy enamorada y encaprichada, que es amigo de uno de sus hermanos mayores, va al colegio también, y que está muy preocupado porque tenía charlas y llamadas de siete horas de madrugada", detalló.

La preocupación de Mauro Icardi y la razón que desató la pelea con su hija Francesca

Fue entonces cuando Majo Martino aportó información sobre el episodio que habría desencadenado el conflicto familiar. Según contó, el delantero habría descubierto las extensas conversaciones nocturnas al ingresar a la habitación de su hija. "Una noche, en la casa de Mauro, él entra a la habitación y ve a su hija mayor con el teléfono prendido, muy de madrugada, y marcaba como siete horas de conversación, que fue lo que declaró, porque se quedaban dormidos hablando, y después le costaba levantarse para ir al colegio", relató.

Además, la panelista explicó por qué había decidido no revelar antes esa información: "Yo esto lo sabía antes de que él declarara, pero no lo quería decir por respeto a las nenas, pero hoy vi que en todos los programas hablaron de las niñas con una situación muy privada".

Finalmente, Martino contó cómo habría reaccionado Icardi al descubrir lo que estaba ocurriendo: "Entonces le saca el teléfono a la nena, le dice: 'No podés estar todas las madrugadas despierta, hablando con este chico', que no sabía en qué tono podían hablar, y ahí es donde Francesca se enoja", concluyó.

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