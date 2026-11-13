13 de noviembre de 2026 Inicio
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Estados Unidos suspendió los despegues en aeropuertos de todo el país por motivos de seguridad

La Administración Federal de Aviación paralizó el tráfico aéreo de salida por una grave falla de comunicación, e indicó que todas las aeronaves permanecerán "en tierra hasta nuevo aviso".

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El secretario de Transporte

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que un problema de comunicación afectó a los centros de control en ruta.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la suspensión, este viernes, del tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país. La medida responde a una grave falla de comunicación que afecta a los centros de control, según confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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El organismo emitió una notificación oficial desde el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, donde aclaró que la parálisis de las operaciones se debe a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad".

En el comunicado, las autoridades precisaron que todos los vuelos programados para despegar "deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso", mientras que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso", según informó la agencia EFE.

Duffy destacó en la red X que "un problema de comunicación afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta", y que los equipos de FAA trabajan para detectar el origen del desperfecto. La noticia causó pánico entre los pasajeros porque se pensó en la posibilidad de un atentado, aunque el funcionario advirtió que se necesita una urgente modernización tecnológica.

Los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia de Nueva York detuvieron temporalmente las operaciones de salida de aeronaves.

Los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia de Nueva York detuvieron temporalmente las operaciones de salida de aeronaves.

Colapsaron los aeropuertos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación detuvo el tráfico de salida en todos los aeropuertos del país alegando "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad", y la medida causó un colapso en todos los aeropuertos del país. La decisión impacta directamente sobre el espacio aéreo más transitado del mundo, donde la FAA coordina un promedio superior a los 45.000 vuelos diarios y traslada a cerca de 2,9 millones de pasajeros cada jornada.

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