En el último adiós estuvieron su exmujer, Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, Luciano Castro y Carla Czudnowsky, compañera de Juan Castro en Kaos en la ciudad, entre otros famosos.

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.

La despedida del periodista Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro , este viernes a los 54 años, víctima de cáncer que le habían diagnosticado en 2021, reunió a sus familia y amigos.

Este sábado se realizó un breve velatorio en una sala del barrio de Palermo, donde estuvieron su mujer, Mey Scápola , hija de Mercedes Morán , y la madre de León, de 12 años, acompañada de sus allegados. Además, de la actriz estuvieron Luciano Castro , y Carla Czudnowsk y .

Pasadas las 13, partió un cortejo hacia el cementerio de la Chacarita, adonde el hermano mayor de Mariano y Juan, Hugo, condujo el féretro con el cuerpo.

Carla Czudnowsky Redes Sociales

La triste noticia sobre el comunicador fue confirmada este viernes por el conductor Ángel de Brito en X: "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", detalló el mediático. Estaba internado desde el domingo pasado en una clínica porteña.

Mariano Castro era padre de León de 12 años. Igual que Juan Castro, que murió en 2004 a los 33 años de edad, luego de caer desde el balcón del departamento en el que vivía en el barrio porteño de Palermo, eligió el periodismo como carrera, aunque con un bajo perfil.