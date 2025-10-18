IR A
IR A

El doloroso adiós a Mariano Castro: familiares y amigos despidieron al hermano gemelo de Juan Castro

En el último adiós estuvieron su exmujer, Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, Luciano Castro y Carla Czudnowsky, compañera de Juan Castro en Kaos en la ciudad, entre otros famosos.

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.

Redes Sociales

La despedida del periodista Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro, este viernes a los 54 años, víctima de cáncer que le habían diagnosticado en 2021, reunió a sus familia y amigos.

La panelista opinó sobre la pelea entre la modelo y su exmarido.
Te puede interesar:

"No me quedó otra": Mica Viciconte se hartó de Nicole Neumann y le puso los puntos de la peor manera

Este sábado se realizó un breve velatorio en una sala del barrio de Palermo, donde estuvieron su mujer, Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, y la madre de León, de 12 años, acompañada de sus allegados. Además, de la actriz estuvieron Luciano Castro, y Carla Czudnowsky.

Pasadas las 13, partió un cortejo hacia el cementerio de la Chacarita, adonde el hermano mayor de Mariano y Juan, Hugo, condujo el féretro con el cuerpo.

La despedida de Mariano Castro en la Chacarita
El actor junto a la exmujer de Mariano Castro
Carla Czudnowsky

La triste noticia sobre el comunicador fue confirmada este viernes por el conductor Ángel de Brito en X: "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", detalló el mediático. Estaba internado desde el domingo pasado en una clínica porteña.

Mariano Castro era padre de León de 12 años. Igual que Juan Castro, que murió en 2004 a los 33 años de edad, luego de caer desde el balcón del departamento en el que vivía en el barrio porteño de Palermo, eligió el periodismo como carrera, aunque con un bajo perfil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre

Hace 25 minutos
Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

Qué hacen en la Argentina los Hell's Angels, la polémica banda de motociclistas

Hace 47 minutos
Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Russo en La Bombonera

Hace 51 minutos
Paredes escapa de la marca de González Metilli,

Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera

Hace 57 minutos
La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

Hace 1 hora