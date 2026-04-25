Qué fue de la vida de Lisandro Navarro, ex participante de Gran Hermano

Tras su paso por el reality en 2023, construyó una carrera en medios, teatro y redes con fuerte enfoque en la exposición pública.

La trayectoria de Lisandro Navarro tomó un giro significativo tras su participación en Gran Hermano 2023 , donde se dio a conocer ante el público masivo luego de una vida alejada del mundo del espectáculo. Desde entonces, construyó un presente ligado al entretenimiento, con trabajos en televisión, teatro y una fuerte presencia en redes sociales .

En 2024 participó del regreso del programa de Susana Giménez y asumió un rol dentro del histórico formato televisivo.

Luego del reality, se orientó al entretenimiento con trabajos en televisión, teatro y contenidos digitales vinculados a su imagen pública.

Lisandro Navarro ingresó a Gran Hermano 2023 con 33 años y un perfil vinculado al mundo financiero, lo que marcó un cambio posterior en su carrera.

Antes de su ingreso al programa, se desempeñaba como asesor financiero desde hacía más de una década y mantenía un perfil bajo. Sin embargo, su presencia dentro de la casa y la repercusión que generó su personalidad impulsaron un cambio en su rumbo profesional.

Con el impulso de la exposición mediática, comenzó a desarrollar una carrera vinculada al entretenimiento , con participación en distintos formatos y una creciente actividad en redes sociales, donde consolidó una base de seguidores que acompañan su evolución.

Qué fue de la vida de Lisandro Navarro, ex Gran Hermano

Tras su salida del reality, Lisandro Navarro apostó por un camino ligado a los medios y el espectáculo. En 2024 tuvo una participación destacada en televisión al incorporarse al programa de Susana Giménez, donde ocupó el rol de “Susano”, integrando un formato histórico de la pantalla argentina junto a otros invitados reconocidos.

En paralelo, amplió su presencia en el ámbito artístico con su incorporación al elenco de Sex, la obra dirigida por José María Muscari, donde desarrolla una faceta vinculada al teatro y la performance. Esta participación le permitió sostener una actividad constante en escenarios y consolidar su perfil dentro del entretenimiento.

A su vez, su crecimiento en redes sociales se convirtió en un eje central de su actualidad. Con más de medio millón de seguidores en Instagram, mantiene una relación directa con su público, compartiendo contenidos vinculados a su estilo de vida, su imagen y sus actividades profesionales.

En el plano personal, mantiene una relación con Milagros Leveratto, con quien convive y proyecta a futuro. Según expresó, su intención es formar una familia, aunque prioriza el desarrollo de la relación a lo largo del tiempo sin apresurar decisiones.

Durante 2026, su nombre volvió a circular con fuerza tras compartir en redes una imagen que evidenciaba una lesión en la oreja, por la que recibió 17 puntos de sutura. El episodio ocurrió mientras trabajaba en un proyecto personal vinculado a una guardería para perros, en una quinta que se encontraba refaccionando.

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A pesar del incidente, continuó con sus compromisos laborales y se presentó en sus actividades habituales, lo que confirmó la continuidad de su agenda profesional. En la actualidad, Lisandro Navarro sostiene una carrera que combina exposición mediática, proyectos artísticos y presencia digital, consolidando el cambio iniciado tras su paso por Gran Hermano.