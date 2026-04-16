¿Cumple con las expectativas? Se estrena La posesión de la momia, lo nuevo del universo de El Conjuro

La película de Warner Bros. llega a los cines este jueves y expande una vez más una de las franquicias más queridas por los fanáticos del terror.

Luego de Evil Dead: El despertar (2023), Lee Cronin trae de vuelta una de las historias más queridas por los fanáticos del terror: la posesión de la momia.

Tras la última entrega de la saga original , estrenada en 2025, El Conjuro regresa a la pantalla grande con una propuesta diferente: una historia relacionada a la momia. Escrita y dirigida por Lee Cronin (Evil Dead: El despertar, El bosque maldito) y producida por los reconocidos Jason Blum (Actividad paranormal, La Purga) y James Wan (El juego del miedo, Insidious y El Conjuro), La posesión de la momia viene a presentarse como una nueva expansión dentro de este universo. Pero la gran pregunta es: ¿vale la pena verla en el cine? ¿Está a la altura de la saga inicial?

"Ni siquiera los ven": proponen un cambio clave para que el público vuelva a los cines

La trama sigue a Katie , la hija de un periodista, quien desaparece en el desierto sin dejar rastro. Otro años después de la tragedia, esta familia recibe una noticia inesperada: la joven fue encontrada , así que regresa con ellos. Pero aquella reunión alegre termina convirtiéndose en una pesadilla viviente.

En principio hay que aclarar que, aunque esta película forma parte del universo de El Conjuro, no conserva al ciento por ciento su esencia. A diferencia de las entregas anteriores y otros spin-offs, que compartían su estética y tenían una narrativa bastante alineada a la original, esta propuesta rompe con esas reglas y se inclina más hacia el body horror, el gore y muchos más toques de comedia. Roza lo bizarro. Se siente muy diferente.

Aun así, hay aspectos destacables. El elenco –protagonizado por Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón y May Calamawy– es excelente. Se genera empatía desde el primer minuto, porque la historia es atroz: la niña que regresa después de años vuelve completamente transformada. Ya no es esa pequeña delicada, inocente y dulce con la que habían convivido. Ahora tiene traumas, dolores y está llena de cicatrices que aún no terminan de sanar.

Tanto Jack Reynor y Laia Costa –quienes interpretan a los padres– como Natalie Grace –la joven protagonista– se destacan con sus interpretaciones inquietantes. El resto del reparto también acompaña muy bien.

la posesion de la momia 3 Cronin cuenta con un destacado equipo de artesanos del cine, que incluye al director de fotografía Dave Garbett, el diseñador de producción Nick Bassett, el editor Bryan Shaw, la diseñadora de vestuario Joanna Eatwell, música de Stephen McKeon y casting a cargo de Terri Taylor y Sarah Domeier Lindo.

El trabajo del sonido es lo mejor que tiene la película. El increíble juego entre este aspecto técnico, combinado con el montaje, hacen de una experiencia que tensiona al espectador y de a momentos puede llegar a sobresaltar. A esto se suman un muy logrado trabajo de maquillaje FX, efectos especiales y una buena banda sonora que acompaña a la historia.

Sin embargo, a medida que avanza la historia, la película comienza a desmoronarse. El guion presenta inconsistencias, partes inconclusas y otras que poco sentido tienen. En los primeros 40 minutos, la búsqueda es sumamente interesante. Pero después termina cayendo en lo excesivo: el resultado es un desfile de sangre con situaciones que la vuelven bizarra.

la posesion de la momia 4 La posesión de la momia se estrena en los cines a partir del 16 de abril de 2026.

En definitiva, La posesión de la momia tiene una idea inicial muy intrigante, pero su desarrollo no logra sostenerla del todo. Esta propuesta se diferencia de otras producciones de El Conjuro, pero también pierde la identidad que caracteriza a esta franquicia. Entonces… ¿ir a verla al cine o no? Lo mejor es que cada uno la juzgue por su cuenta y vea si es el terror que le gusta. Puede que haya más de uno que salga asustado o asqueado de la sala, pero también puede que haya decepciones.