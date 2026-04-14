"Preparen sus pañuelos": revelaron nuevas imágenes de la película animada Spider-Man La última parte de la trilogía protagonizada por Miles Morales tuvo su video adelanto en el marco de la CinemaCon, en Las Vegas. + Seguir en







La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar. Redes sociales

Se conocieron nuevas imágenes del fin de la trilogía de Spider-Man, la película animada que promete ponerle un cierre a la historia del superhéroe y que se estrenará en 2027.

En el marco de la CinemaCon, Sony Pictures Animation sorprendió al público del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, con el adelanto de Beyond the Spider-Verse, el tercer y último film del comic sobre Miles Morales.

"Preparen sus pañuelos", advirtió Brian Tyree Henry, que es quien interpreta a Jeffrey Davis, padre de Miles. La trama explora los rincones más oscuros del Spider-Verse, con un Miles confuso y furioso luchando por recuperar su familia.

Al final de Spider-Man: Across the Spider- Verse(2023 ), el superhéroe de Marvel Comics descubrió que una versión paralela de sí mismo se había transformado en el villano Merodeador en una Tierra sin Spider-Man y con una Nueva York sin ley.

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