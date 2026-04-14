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"Preparen sus pañuelos": revelaron nuevas imágenes de la película animada Spider-Man

La última parte de la trilogía protagonizada por Miles Morales tuvo su video adelanto en el marco de la CinemaCon, en Las Vegas.

La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.

La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.

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Se conocieron nuevas imágenes del fin de la trilogía de Spider-Man, la película animada que promete ponerle un cierre a la historia del superhéroe y que se estrenará en 2027.

El salteño fue encontrado sentado en las escalinatas de la iglesia de su pueblo.
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En el marco de la CinemaCon, Sony Pictures Animation sorprendió al público del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, con el adelanto de Beyond the Spider-Verse, el tercer y último film del comic sobre Miles Morales.

"Preparen sus pañuelos", advirtió Brian Tyree Henry, que es quien interpreta a Jeffrey Davis, padre de Miles. La trama explora los rincones más oscuros del Spider-Verse, con un Miles confuso y furioso luchando por recuperar su familia.

Al final de Spider-Man: Across the Spider- Verse(2023 ), el superhéroe de Marvel Comics descubrió que una versión paralela de sí mismo se había transformado en el villano Merodeador en una Tierra sin Spider-Man y con una Nueva York sin ley.

¿Cuándo llega a los cines Spider-Man, la última película animada?

Sony confirmó que la última película de la trilogía se estrenará el 18 de junio de 2027, ya que por la calidad de la animación necesita más tiempo de producción. Con el antecedente de los 1.000 millones de dólares recaudados con las dos películas anteriores, la franquicia busca repetir el éxito comercial, y quedar dentro de los hitos cinematográficos de la década.

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