El universo trae un giro inesperado: los signos que sentirán el cambio esta semana

El tránsito de la Luna por Piscis, Aries, Tauro y Géminis traerá una combinación de intuición, impulso, estabilidad y movimiento.

¿Cuáles son los signos que sentirán un giro energético esta semana?

El universo trae un giro inesperado : la energía de esta semana estará marcada por el recorrido de la Luna por Piscis, Aries, Tauro y Géminis, un viaje que propone pasar de la sensibilidad y la introspección a la acción, la estabilidad y finalmente la comunicación. Los signos que sentirán el cambio esta semana.

La Luna en Piscis abre una puerta a la intuición, los sueños y las emociones profundas. Es un momento ideal para escuchar las señales del cuerpo y del corazón. Luego, el ingreso a Aries trae impulso, coraje y necesidad de movimiento, invitando a tomar decisiones que quizás venían postergándose.

Cuando la Luna llegue a Tauro, la energía buscará asentarse. Será tiempo de conectar con los recursos, el bienestar y aquello que brinda seguridad. Finalmente, el paso por Géminis aportará curiosidad, conversaciones importantes y nuevas ideas capaces de abrir caminos inesperados.

La semana comienza con una fuerte conexión emocional. Podrías recibir una revelación importante o comprender algo que antes parecía confuso.

Aries

La Luna en tu signo marcará un punto de inflexión. Sentirás más energía, iniciativa y ganas de comenzar una nueva etapa.

Tauro

La segunda mitad de la semana traerá claridad sobre temas económicos, laborales o afectivos. Será un momento para consolidar decisiones.

Géminis

Las oportunidades llegarán a través de conversaciones, encuentros y noticias inesperadas. Tu capacidad de adaptación será tu mejor aliada.

Cómo aprovechar la energía de la semana

Los astros sugieren no apresurarse durante los primeros días y permitir que la intuición muestre el camino. A medida que la Luna avance por los signos, será más sencillo transformar emociones en acciones concretas y convertir ideas en proyectos reales.

El gran aprendizaje de esta semana será entender que cada cambio importante comienza primero en el mundo interior antes de manifestarse en la realidad.