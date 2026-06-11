El universo trae un giro inesperado: los signos que sentirán el cambio esta semana

El universo trae un giro inesperado: la energía de esta semana estará marcada por el recorrido de la Luna por Piscis, Aries, Tauro y Géminis, un viaje que propone pasar de la sensibilidad y la introspección a la acción, la estabilidad y finalmente la comunicación. Los signos que sentirán el cambio esta semana.
La Luna en Piscis abre una puerta a la intuición, los sueños y las emociones profundas. Es un momento ideal para escuchar las señales del cuerpo y del corazón. Luego, el ingreso a Aries trae impulso, coraje y necesidad de movimiento, invitando a tomar decisiones que quizás venían postergándose.
Cuando la Luna llegue a Tauro, la energía buscará asentarse. Será tiempo de conectar con los recursos, el bienestar y aquello que brinda seguridad. Finalmente, el paso por Géminis aportará curiosidad, conversaciones importantes y nuevas ideas capaces de abrir caminos inesperados.
La semana comienza con una fuerte conexión emocional. Podrías recibir una revelación importante o comprender algo que antes parecía confuso.
Aries
La Luna en tu signo marcará un punto de inflexión. Sentirás más energía, iniciativa y ganas de comenzar una nueva etapa.
Tauro
La segunda mitad de la semana traerá claridad sobre temas económicos, laborales o afectivos. Será un momento para consolidar decisiones.
Géminis
Las oportunidades llegarán a través de conversaciones, encuentros y noticias inesperadas. Tu capacidad de adaptación será tu mejor aliada.
Cómo aprovechar la energía de la semana
Los astros sugieren no apresurarse durante los primeros días y permitir que la intuición muestre el camino. A medida que la Luna avance por los signos, será más sencillo transformar emociones en acciones concretas y convertir ideas en proyectos reales.
El gran aprendizaje de esta semana será entender que cada cambio importante comienza primero en el mundo interior antes de manifestarse en la realidad.