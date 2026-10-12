Fin de semana largo: viajaron 1,5 millones de turistas y el gasto cayó 2,2% en términos reales

El movimiento turístico creció 3,5% interanual, aunque las estadías más cortas hicieron que el impacto económico retrocediera un 2,2% en términos reales, según la CAME.

Casi 1,5 millones de turistas viajaron por la Argentina durante el fin de semana largo del 12 de octubre. Sin embargo, el aumento de visitantes no se tradujo en un mayor movimiento económico: el gasto total alcanzó los $313.610 millones, un 2,2% menos en términos reales que en el mismo período de 2025 , según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El relevamiento contabilizó 1.490.400 viajeros, lo que representó un incremento interanual del 3,5% . La estadía promedio, en cambio, se redujo de dos días a 1,8, una caída del 10% que incidió sobre el consumo acumulado durante el feriado.

El gasto diario por turista llegó a $116.900 y aumentó un 5% real respecto del año pasado. No obstante, la menor duración de los viajes limitó el desembolso total y explicó el retroceso de la actividad económica.

Las condiciones climáticas, con lluvias y temperaturas frescas en distintas regiones, también condicionaron el movimiento. En ese contexto, ganaron protagonismo las escapadas breves, los viajes de cercanía y las reservas de último momento.

El desempeño turístico fue dispar según el destino. En la Patagonia, Bariloche y Puerto Madryn registraron niveles de ocupación cercanos al 80%, mientras que distintas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe también tuvieron un movimiento destacado.

Los eventos culturales, gastronómicos y populares contribuyeron a atraer visitantes. Entre ellos se encontraron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

El costo de viajar también representó un factor relevante. Según un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una familia de cuatro integrantes necesitó en promedio $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo. El monto equivalió al 53% de un salario formal promedio y no incluyó comidas ni excursiones.

En el transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre. En los vuelos de cabotaje, la demanda creció un 16% interanual y la ocupación alcanzó el 88%.