Así es el bolso de viaje que siempre usa Brad Pitt y está causando furor: ¿cuánto cuesta? El accesorio elegido para la ocasión combina un diseño simple con materiales de lujo y acompaña su estilo relajado. Agregar C5N en









¿Cuánto cuesta el bolso de viaje favorito de Brad Pitt? Getty Images

Brad Pitt lució el accesorio durante el Festival de Cine de San Sebastián 2026.

Se trata de un bolso Weekender de Brunello Cucinelli.

El modelo está confeccionado en gamuza marrón y tiene gran capacidad.

Su diseño refleja la propuesta de lujo discreto característica de la marca italiana. Brad Pitt volvió a demostrar que no hace falta recurrir a un outfit demasiado elaborado para conseguir un estilo llamativo. Durante el Festival de Cine de San Sebastián 2026, el actor apareció junto a su pareja, Inés de Ramón, con un conjunto de dos piezas a rayas azules, gorra de jean, anteojos de sol grandes y zapatillas amarillas. Sin embargo, entre todos los detalles de su look hubo uno que terminó llevándose buena parte de las miradas.

Se trata de un bolso de viaje de Brunello Cucinelli, confeccionado en gamuza marrón y pensado para llevar todo lo necesario durante una escapada. El modelo tiene un tamaño amplio, un compartimento principal espacioso y bolsillos delanteros con solapa. Aunque está pensado como un accesorio práctico, sus materiales y terminaciones lo convierten también en una pieza de lujo.

Este es el bolso Brunello Cucinelli que lució Brad Pitt durante un festival de cine. Getty Images La elección encaja con el estilo que suele mostrar el actor, que combina prendas relajadas con accesorios de marcas de alta gama. En este caso, el bolso suma un toque sobrio a un conjunto que ya tenía varios elementos protagonistas. La propuesta de la firma italiana apuesta justamente por eso: piezas elegantes y cuidadas, pero sin necesidad de recurrir a diseños demasiado llamativos.

Como es el bolso de viaje de Brad Pitt y cuanto cuesta El modelo elegido por Pitt es el Weekender de Brunello Cucinelli, realizado en gamuza de color marrón. Su diseño está pensado para viajes cortos, con suficiente espacio interior y distintos sectores para organizar las pertenencias. La estructura mantiene una apariencia simple, mientras que la textura de la gamuza le da una terminación mucho más sofisticada.

La pieza también representa bastante bien la identidad de la marca italiana, que combina la fabricación artesanal con una estética conocida como “lujo discreto”. Brunello Cucinelli produce sus prendas y accesorios en Solomeo, un pequeño pueblo de Italia, donde la empresa desarrolló buena parte de su tradición. En el bolso se refleja esa búsqueda por priorizar los materiales y la confección antes que los detalles excesivos.

Se trata del modelo Weekender, cuyo precio ronda entre los 5.000 y 6.000 dólares. Brunello Cucinelli El precio está a la altura de esa propuesta. El Brunello Cucinelli Weekender de gamuza marrón tiene un valor que oscila entre los 5.000 y 6.000 dólares. Así, un accesorio pensado originalmente para acompañar una escapada terminó convirtiéndose en otro de los lujosos complementos que forman parte del particular estilo de Brad Pitt.