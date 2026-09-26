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Cómo es el bolso Hermès Kelly que Antonela Roccuzzo lució en el US Open

La pieza elegida por la esposa de Lionel Messi es uno de los diseños más reconocidos de la exclusiva firma francesa.

Así es el bolso que lució Antonela Roccuzzo en el US Open.

Así es el bolso que lució Antonela Roccuzzo en el US Open.

@antonelaroccuzzo
  • Antonela Roccuzzo asistió al US Open Night con un look deportivo y sofisticado.
  • Una cartera de lujo se destacó entre los detalles de su vestimenta.
  • El accesorio aportó un toque de color a un conjunto de tonos neutros.
  • El valor de este tipo de piezas puede variar según su tamaño, cuero y terminaciones.

Antonela Roccuzzo fue una de las figuras que estuvo presente en el US Open Night, una jornada que reunió a distintas celebridades internacionales en el marco del prestigioso torneo de tenis. Durante aquella aparición, la modelo eligió un look deportivo con algunos detalles más sofisticados, entre los que se destacó un accesorio de lujo.

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Para la ocasión, combinó un conjunto en tonos claros formado por un top sencillo y un pantalón sastrero de pierna ancha. Por encima llevó una campera deportiva gris topo de cuello alto y completó el outfit con sandalias negras de taco. La elección mantuvo una estética relajada, pero con algunos accesorios que elevaron el conjunto.

Así fue el look que lució la rosarina en el US Open.

Así fue el look que lució la rosarina en el US Open.

Entre ellos se destacó una pequeña cartera de Hermès en color verde esmeralda. Se trató de una Mini Kelly, la versión más pequeña del modelo y uno de los diseños más reconocidos de la firma francesa. El bolso tiene una estructura rígida, asa superior, correa para llevarlo al hombro y el característico cierre metálico de la marca.

Cuál es el valor de la cartera Hermès Kelly de Antonela Roccuzzo

La Kelly tiene una historia que se remonta a la década de 1930, cuando comenzó a comercializarse con su clásica forma trapezoidal. Con el paso del tiempo, el diseño quedó asociado a Grace Kelly, actriz y princesa de Mónaco, quien ayudó a convertirlo en una de las piezas más reconocidas de la moda de lujo. Desde entonces, el modelo se mantuvo dentro de los clásicos de Hermès.

Actualmente, la firma ofrece distintas versiones de la cartera, con variaciones en tamaño, color y tipo de cuero. En Estados Unidos, durante 2026, una Mini Kelly II de cuero Epsom ronda los US$11.400, mientras que una Kelly 25 en cuero Togo o Epsom llega aproximadamente a los US$13.700. Por su parte, una Kelly 28 parte de unos US$14.400 en esos mismos materiales.

El modelo es el Mini Kelly y su valor supera los US$10.000.

El modelo es el Mini Kelly y su valor supera los US$10.000.

El valor puede aumentar considerablemente cuando se trata de tamaños más grandes o materiales exclusivos, como las pieles exóticas. Por eso, el precio exacto depende de las características de cada pieza y no puede determinarse únicamente por el modelo. En el caso de Antonela, la Mini Kelly verde se convirtió en uno de los detalles más destacados de su look para el US Open, combinando una pieza clásica de Hermès con un conjunto de inspiración deportiva.

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