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Cuál fue la increíble revelación de Jennifer Aniston y su pareja frente a todo el público

La actriz y el escritor protagonizaron una charla que dejó varias declaraciones inesperadas y permitió conocer una faceta más íntima de ambos.

La actriz y su novio protagonizaron un momento de reflexión frente al público.

La actriz y su novio protagonizaron un momento de reflexión frente al público.

El Planeta Urbano
  • Jennifer Aniston y Jim Curtis compartieron un momento especial frente al público.
  • La actriz sorprendió con una confesión sobre un desafío personal.
  • Curtis también habló sobre una experiencia que marcó su vida.
  • La pareja cerró el encuentro con una muestra de cariño.

Jennifer Aniston y Jim Curtis protagonizaron un momento muy personal durante una presentación en Nueva York. La actriz de Friends entrevistó públicamente a su pareja por el lanzamiento de su nuevo libro, The Book of Possibility, pero la charla terminó tomando un rumbo inesperado. Frente a una sala llena de espectadores, ambos dejaron ver la complicidad que mantienen y compartieron algunas cuestiones íntimas de sus vidas.

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El encuentro tuvo lugar en el Kaufmann Concert Hall de 92NY Residence y duró alrededor de 30 minutos. Después de la entrevista, Curtis decidió cambiar los roles y comenzó a hacerle preguntas a Aniston, que al principio se mostró sorprendida. Fue entonces cuando la actriz reveló una de sus mayores inseguridades al responder cuál era una posibilidad que estaba eligiendo en ese momento.

La pareja tuvo un lindo momento frente al público en la presentación del nuevo libro de Curtis.

La pareja tuvo un lindo momento frente al público en la presentación del nuevo libro de Curtis.

“Estoy decidiendo superar un miedo muy profundo a hablar en público”, reconoció Aniston frente a los asistentes. La actriz también explicó que intenta manejar el estrés mediante distintas técnicas y aseguró: “Creo que lo estoy haciendo muy bien. Respiraciones profundas y meditación”. Luego, reforzó su consejo con una indicación sencilla: “De verdad. Son cinco respiraciones profundas. Concéntrate. Tómate un momento”.

Qué hicieron Jennifer Aniston y Jim Curtis

La conversación también permitió que Curtis hablara sobre una experiencia que marcó su vida. El escritor contó que, cuando tenía veintitantos años, los médicos descubrieron lesiones en su médula espinal que le provocaron parálisis parcial y daño nervioso crónico. Según explicó, durante mucho tiempo tuvo dificultades para aceptar su situación y llegó a sentir vergüenza por su estado de salud.

“Me daba tanta vergüenza tener una enfermedad. Me sentía, en cierto modo, roto”, confesó Curtis al recordar aquella etapa. Incluso contó que durante años prefirió ocultar el verdadero motivo de su cojera y decía que había sufrido un accidente de moto. Con el paso del tiempo, aseguró que pudo trabajar sobre esas inseguridades mediante la aceptación y el amor propio.

Ambos hablaron sobre experiencias de vida y desafíos personales.

Ambos hablaron sobre experiencias de vida y desafíos personales.

A partir de su propia experiencia, Curtis dejó una reflexión sobre cómo atravesar momentos difíciles: “No tienes por qué vivir como víctima. No tienes por qué vivir sumido en tu sufrimiento. Puede convertirse en tu fortaleza”. Al terminar la conversación, la pareja se dio un beso y un abrazo frente al público, antes de que el escritor guiara a los presentes en una de sus clases de meditación. El encuentro dejó así una muestra de la confianza y cercanía que mantienen.

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