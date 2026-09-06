Se filtró la decisión clave que tuvo Ryan Reynolds y que impactó al Wrexham La decisión del actor marcó un nuevo rumbo para la estructura del club galés y su ambicioso proyecto deportivo. Agregar C5N en









Conocé cual es la decisión que tomó Ryan Reynolds y su impacto en el Wrexham. Independent

El Wrexham experimentó un enorme crecimiento desde la llegada de Reynolds como nuevo propietario.

El club logró una hazaña histórica con tres ascensos consecutivos.

La dirigencia decidió realizar cambios para ordenar la estructura interna.

La renovación llegó junto con varios movimientos importantes en el plantel. Cuando Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el Wrexham en 2021, el club galés militaba en la National League, la quinta categoría del fútbol inglés. A partir de entonces, la institución empezó a crecer no solo dentro de la cancha, sino también como marca, con una exposición internacional que se potenció con la serie documental Welcome to Wrexham. El proyecto terminó convirtiendo a un equipo de una división menor en un fenómeno seguido en distintos países.

El crecimiento deportivo también fue impresionante. Entre 2022-23 y 2024-25, el Wrexham consiguió tres ascensos consecutivos y pasó de la quinta división al Championship, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo en los cinco primeros niveles del fútbol inglés. El último salto llegó en abril de 2025, cuando venció 3-0 a Charlton Athletic y aseguró su lugar en la segunda categoría.

Tras la adquisición por parte de los actores, el Wrexham tuvo un ascenso meteórico. Goal Ya en su primera temporada en el Championship, el equipo volvió a competir por objetivos importantes y llegó a instalarse cerca de los puestos de playoff por el ascenso a la Premier League. La campaña mostró que el proyecto de Reynolds y McElhenney había dejado de ser solamente una historia llamativa de Hollywood para convertirse en una estructura con aspiraciones deportivas cada vez mayores.

Cuál fue el cambio clave para Ryan Reynolds que cambió al Wrexham Con el crecimiento que experimentó en los últimos años, el Wrexham decidió dar un paso importante puertas adentro: reorganizar su estructura directiva para separar con mayor claridad las funciones y darle más peso al área deportiva. La medida busca ordenar la toma de decisiones y acompañar la nueva dimensión que alcanzó el club. Este movimiento también preparó el terreno para la llegada de una figura que tendrá un papel central en la planificación futbolística.

Se trata de Steve Nickson, quien asumió como primer director deportivo del Wrexham tras nueve años como jefe de reclutamiento del Newcastle United, uno de los clubes ingleses más exitosos de los últimos años. Su función será servir de enlace entre la dirigencia y el cuerpo técnico, además de participar en la planificación deportiva, el mercado de pases y las negociaciones contractuales. De esta manera, el club busca darle una estructura más definida a un área que adquirió cada vez más importancia.