6 de septiembre de 2026 Inicio
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Venus entra en Escorpio y cambia el amor: así impactará en cada signo

Desde el 10 de septiembre, el deseo de conexiones auténticas puede ganar terreno y llevar a muchos signos a preguntarse qué quieren realmente de sus vínculos.

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Venus ingresará en Escorpio el 10 de septiembre y marcará un nuevo movimiento para el amor y las relaciones.

Venus ingresará en Escorpio el 10 de septiembre y marcará un nuevo movimiento para el amor y las relaciones.

  • Venus cambiará de signo durante septiembre.
  • El movimiento planetario tendrá influencia en el plano sentimental.
  • El tránsito se extenderá durante las próximas semanas.
  • La astrología analiza este cambio según cada signo del Zodíaco.

Venus entra en Escorpio y cambia el amor: el 10 de septiembre de 2026, Venus ingresará en Escorpio y dará inicio a una etapa marcada por la intensidad, la pasión y una mayor profundidad emocional. Cómo impactará este tránsito a cada signo del Zodíaco.

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El planeta asociado con el amor, los vínculos, el deseo, el placer y la atracción, cambiará de signo e ingresará en Escorpio, donde llevará las relaciones hacia un terreno mucho más profundo e intenso. En astrología, el perfil astral escorpiano está relacionado con las emociones profundas, la intimidad, la transformación y aquello que muchas veces permanece oculto.

Por eso, durante este tránsito pueden cobrar mayor importancia los sentimientos que no fueron expresados, los deseos y la necesidad de establecer conexiones más auténticas. Durante este período, será difícil conformarse con relaciones superficiales. La energía escorpiana puede aumentar la necesidad de sentir una conexión emocional verdadera y de conocer qué hay detrás de las palabras y las apariencias.

Cómo será el amor para todos los signos durante Venus en Escorpio

Aries

Venus en Escorpio llevará a Aries a vivir el amor con mayor intensidad. Podrían surgir atracciones fuertes y situaciones que despierten emociones que el signo no esperaba. Será importante evitar los celos y las reacciones impulsivas.

Tauro

Para Tauro, Venus en Escorpio pondrá el foco en la pareja y en la necesidad de construir mayor confianza. Puede ser una etapa de definiciones: algunos vínculos se fortalecerán mientras otros deberán revisar sus acuerdos.

Géminis

Géminis tendrá la oportunidad de profundizar sus relaciones y dejar atrás ciertas ambigüedades. Venus en Escorpio puede llevarlo a expresar sentimientos que habitualmente prefiere analizar antes de compartir.

Cáncer

Cáncer encontrará en Venus en Escorpio una energía especialmente favorable para el amor. Habrá espacio para fortalecer la intimidad, abrirse emocionalmente y vivir encuentros que generen una conexión profunda.

Leo

Venus en Escorpio puede movilizar la vida sentimental de Leo y llevarlo a revisar sus necesidades afectivas. La pasión estará presente, pero será fundamental evitar las luchas de poder dentro de la pareja.

Virgo

Para Virgo, este tránsito favorecerá las conversaciones sinceras y los vínculos que puedan construirse desde la confianza. Será un buen momento para dejar de lado el exceso de análisis y permitirse conectar más con las emociones.

Libra

Después de Venus transitando por su signo, Libra entrará en una etapa mucho más intensa. Venus en Escorpio puede llevarlo a preguntarse qué siente realmente y a dejar de sostener vínculos solamente para conservar la armonía.

Escorpio

Escorpio será uno de los grandes protagonistas de este tránsito. Venus en su signo puede aumentar su magnetismo y favorecer encuentros románticos, nuevas relaciones o una transformación importante en un vínculo existente.

Sagitario

Venus en Escorpio llevará a Sagitario hacia una etapa más introspectiva en el amor. Podrían reaparecer sentimientos del pasado o darse situaciones que lo obliguen a reconocer qué desea verdaderamente de una relación.

Capricornio

Capricornio podrá aprovechar esta energía para profundizar sus vínculos y construir relaciones más sólidas. Venus en Escorpio favorecerá la confianza, la complicidad y los proyectos compartidos con la pareja.

Acuario

Para Acuario, este tránsito puede traer situaciones inesperadas en el terreno sentimental. Venus en Escorpio lo desafiará a involucrarse emocionalmente sin sentir que por eso pierde su independencia.

Piscis

Piscis tendrá un período favorable para el romance y la conexión emocional. Venus en Escorpio puede potenciar su sensibilidad y atraer encuentros con mucho magnetismo, aunque deberá evitar idealizar demasiado a la otra persona.

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