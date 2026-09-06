El Sol entra en Virgo y beneficia a 5 signos del zodíaco: quiénes tendrán más suerte

La astrología marca un cambio de energía con el contacto stral y abre una etapa vinculada con el orden, la organización y las decisiones importantes.

El Sol ingresa en Virgo y da inicio a una etapa marcada por el orden, la organización y la revisión de objetivos.

El Sol entra en Virgo y beneficia a 5 signos del zodíaco : el ingreso del astro solar en el perfil astral virginiano marca una etapa ideal para ordenar prioridades, tomar decisiones y avanzar con mayor claridad. Estos son los signos que tendrán más suerte.

El Sol entró en el signo de la virgen y comenzó una nueva etapa del calendario astrológico. Después de un período marcado por el brillo, la expresión personal y la necesidad de mostrarse, el cielo propone ahora una energía mucho más práctica : organizar, revisar, corregir y poner en orden aquello que necesita atención.

El movimiento en este signo de tierra mutable se produjo el 22 de agosto, dando inicio a una temporada en la que cobran especial importancia el trabajo cotidiano, los hábitos, la planificación y los detalles. Virgo está regido por Mercurio, planeta asociado con la comunicación, el pensamiento y el análisis. Durante este tránsito, además, Mercurio se encuentra también en Virgo, donde tiene domicilio y exaltación.

Los nacidos bajo este signo son los grandes protagonistas de esta etapa. Con el Sol recorriendo Virgo, aumenta la posibilidad de enfocarse en objetivos personales y recuperar claridad sobre aquello que realmente quieren. Es un período apropiado para reorganizar proyectos, establecer prioridades y dejar atrás aquello que ya no resulta útil.

Tauro

Tauro recibe al Sol virginiano mediante un trígono de tierra, un aspecto considerado favorable dentro de la astrología. Esta combinación puede aportar estabilidad y ayudar a transformar ideas en resultados concretos. El período puede ser especialmente productivo para cuestiones laborales, proyectos personales y decisiones que requieran paciencia y constancia.

Capricornio

Capricornio también recibe un trígono desde Virgo y puede encontrar en este tránsito una energía compatible con su naturaleza práctica y organizada. Las próximas semanas pueden favorecer la planificación, el trabajo y la concreción de objetivos que necesitan tiempo para desarrollarse. También puede ser un buen ciclo para revisar estrategias y corregir aquello que no estaba funcionando como se esperaba.

Cáncer

Cáncer recibe un sextil del Sol en este perfil astrológico, una influencia que puede ayudarlo a encontrar soluciones prácticas a situaciones que venían generando dudas. El tránsito favorece especialmente la organización y la posibilidad de poner en orden asuntos pendientes. También puede impulsar conversaciones importantes y decisiones que permitan avanzar con mayor seguridad.

Escorpio

Escorpio también se encuentra entre los signos que pueden aprovechar positivamente este tránsito. El Sol en Virgo puede aportar una mirada más estratégica y ayudar a ordenar recursos, proyectos y objetivos. En lugar de actuar impulsivamente, el signo puede beneficiarse de observar cada situación con mayor atención antes de tomar una decisión.