Cuál es la trama de Un jefe en pañales, la película que volvió a las tendencias de Netflix y es perfecta para ver en familia Un film animado, dirigido por Tom McGrath (Megamente) y escrita por Michael McCullers. La cinta es producida por DreamWorks y distribuida por 20th Century Fox. + Seguir en







Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano.

Un jefe en pañales es una película animada dirigida por Tom McGrath (Megamente), y escrita por Michael McCullers. La cinta es producida por DreamWorks y distribuida por 20th Century Fox.

Nominada al Premio Óscar en 2018 en la categoría de Mejor Película Animada, esta producción estadounidense ya se encuentra disponible en Netflix hace varios días; la franquicia de "Un jefe en pañales" (The Boss Baby) cuenta con una amplia variedad de contenidos, desde las películas originales hasta series exclusivas y especiales interactivos. La cinta original donde Tim, de 7 años, descubre que su nuevo hermanito es en realidad un ejecutivo de corporación que viste traje y busca detener los planes de Puppy Co.

A continuación te contamos más detalles sobre la trama entera de este film animado, ideal para disfrutar en familia este fin de semana de marzo 2026. Es un entretenimiento garantizado para que no lo pierdas desde la comodidad de tu casa. Asimismo te dejamos un adelanto para que veas de qué se trata.

Sinopsis de Un jefe en pañales, la película ideal para ver en familia que está en Netflix Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano, un bebé ejecutivo que habla, viste de traje y trabaja para Baby Corp. Ambos deben unirse para detener una conspiración de Puppy Co que amenaza el amor por los bebés.

jefeeeee Tráiler de Un jefe en pañales Embed - Un Jefe En Pañales - Trailer Doblado Español Latino 2017 The Boss Baby Reparto de Un jefe en pañales La franquicia de Un Jefe en Pañales (The Boss Baby) presenta una variedad de personajes que evolucionan a lo largo de las películas y series. Aquí tienes a los protagonistas más importantes:

Familia Templeton: Theodore "Ted" Templeton Jr. (El Jefe Bebé): Un bebé con mente de ejecutivo que llega a la familia en una misión secreta de Baby Corp.

Un bebé con mente de ejecutivo que llega a la familia en una misión secreta de Baby Corp. Timothy "Tim" Leslie Templeton: El hermano mayor de Ted. Al principio está celoso, pero termina convirtiéndose en su mejor aliado.

El hermano mayor de Ted. Al principio está celoso, pero termina convirtiéndose en su mejor aliado. Janice y Ted Templeton: Los padres de Tim y Ted, quienes inicialmente no sospechan la naturaleza ejecutiva de su nuevo bebé.

Los padres de Tim y Ted, quienes inicialmente no sospechan la naturaleza ejecutiva de su nuevo bebé. Carol Templeton: Esposa de Tim en la secuela, descrita como una "supermamá".

Esposa de Tim en la secuela, descrita como una "supermamá". Tabitha Templeton: La hija mayor de Tim, una niña superdotada que admira a su tío Ted.

La hija mayor de Tim, una niña superdotada que admira a su tío Ted. Tina Templeton: La hija menor de Tim y Carol. Al igual que su tío Ted, es una agente secreta de Baby Corp. jefeee