Un jefe en pañales es una película animada dirigida por Tom McGrath (Megamente), y escrita por Michael McCullers. La cinta es producida por DreamWorks y distribuida por 20th Century Fox.
Un film animado, dirigido por Tom McGrath (Megamente) y escrita por Michael McCullers. La cinta es producida por DreamWorks y distribuida por 20th Century Fox.
Un jefe en pañales es una película animada dirigida por Tom McGrath (Megamente), y escrita por Michael McCullers. La cinta es producida por DreamWorks y distribuida por 20th Century Fox.
Nominada al Premio Óscar en 2018 en la categoría de Mejor Película Animada, esta producción estadounidense ya se encuentra disponible en Netflix hace varios días; la franquicia de "Un jefe en pañales" (The Boss Baby) cuenta con una amplia variedad de contenidos, desde las películas originales hasta series exclusivas y especiales interactivos. La cinta original donde Tim, de 7 años, descubre que su nuevo hermanito es en realidad un ejecutivo de corporación que viste traje y busca detener los planes de Puppy Co.
A continuación te contamos más detalles sobre la trama entera de este film animado, ideal para disfrutar en familia este fin de semana de marzo 2026. Es un entretenimiento garantizado para que no lo pierdas desde la comodidad de tu casa. Asimismo te dejamos un adelanto para que veas de qué se trata.
Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano, un bebé ejecutivo que habla, viste de traje y trabaja para Baby Corp. Ambos deben unirse para detener una conspiración de Puppy Co que amenaza el amor por los bebés.
La franquicia de Un Jefe en Pañales (The Boss Baby) presenta una variedad de personajes que evolucionan a lo largo de las películas y series. Aquí tienes a los protagonistas más importantes:
Familia Templeton: