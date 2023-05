Cuál es la nueva película de Netflix sobre dos adolescentes buscando su verdadero yo

Este drama adolescente que se estrenó en Netflix el miércoles 17 de mayo de 2023 destaca la importancia de ser uno mismo y encontrar el valor para expresar quiénes somos en realidad en un mundo con varios obstáculos.

Sinopsis de Fanfic, la nueva película que estrenó Netflix

"Dos adolescentes establecen una intensa conexión al tiempo que superan los desafíos de descubrir y expresar su verdadero ser interior", adelanta la sinopsis de Netflix sobre Fanfic.

Una de las adolescentes se enfrenta a una gran crisis de identidad de género, se siente atrapada dentro de su propio cuerpo y busca formas de cambiar. También sufre de dismorfia corporal y trata ocultar partes de su cuerpo.

La mayor parte del tiempo está y se siente sola, incluso su padre no la comprende, no obstante, encuentra consuelo en uno de sus amigos, que parece estar a su lado a pesar de no comprender sus problemas y conflictos personales.

Tráiler de Fanfic

Reparto de Fanfic