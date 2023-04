Sinopsis de Nombre en clave Polonia, la película sobre amor prohibido que llegó a Netflix

La historia tiene lugar en Biaystok, una ciudad polaca donde dos fuerzas sociales extremas chocan entre sí: los nacionalistas y la izquierda.

"Si no fuera por una lesión, Staszek sería hoy una estrella de la Premier League. Si no fuera por su corazón roto, Pola seguiría viviendo en Varsovia. Si no fuera por una casualidad ciega, es posible que nunca se hubieran conocido. Él resulta ser miembro de un grupo nacionalista, y ella es una activista que representa todo aquello contra lo que Staszek y sus amigos radicales luchan", indica la sinopsis.

Reparto de Nombre en clave Polonia

Staszek es interpretado por Maciej Musialowski, y Magdalena Mascianica interpreta a Pola. El reparto se completa con Borys Szyc, Antoni Królikowski, Cezary Pazura, Piotr Cyrwus, Karol Kadlubiec, Mateusz Król, Karol Bernacki, Aleksandra Justa, Adam Cywka, Dominika Walo, Pawel Audykowski y Piotr Szekowski.

Tráiler de Nombre en clave Polonia