Fórmula 1: el Alpine de Franco Colapinto fue el primero en salir a la primera ronda de tests en Barcelona

El equipo francés y Mercedes fueron quienes dieron el puntapié inicial del nuevo formato shakedown, que se lleva a cabo en el Circuito de Barcelona. En las primeras vueltas, al argentino se le frenó el auto, pudo regresar a boxes sin inconvenientes y volver a la pista.

Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli fueron los primeros en salir a la pista de Barcelona

La Fórmula 1 comenzó la pretemporada con el nuevo formato shakedown y Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a la pista para iniciar con los test oficiales en el circuito de Barcelona-Catalunya.

Los preparativos para este 2026 de la máxima categoría del automovilismo iniciaron este lunes, se extenderán hasta el viernes 30 y contarán con la participación de la mayoría de los equipos desde el comienzo, aunque habrá algunas ausencias.

Si bien todavía no fue confirmado el calendario completo, las escuderías ya comienzan a preparar lo que será el arranque de la nueva temporada de la F1, la cual contará con diversos cambios reglamentarios.

En lo que significó el estreno, el argentino junto a Kimi Antonelli de Mercedes fueron quienes pisaron la pista de Montmeló. Posteriormente a ellos se sumaron, Gabriel Bortoleto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) y Isack Hajar (Red Bull).

Durante la primera hora, el italiano marcó un tiempo de 1:31:772, mientras que el piloto argentino registró su primera vuelta cronometrada, ubicándose en el puesto 5 con un tiempo de 1:32.012, en una tanda donde los equipos priorizaron chequeos de fiabilidad y adaptación antes que la búsqueda de tiempos rápidos.

Luego, ya con todos en pista, en una tabla de tiempos no oficiales, Mercedes comenzó como se esperaba:

  • Kimi Antonelli (Mercedes), 1:22.352.
  • Franco Colapinto (Alpine), 1:24.277 (+1.925).
  • Gabriel Bortoleto (Audi), 1:25.296 (+2.944).
  • Esteban Ocon (Haas), 1:29.137 (+6.785).
  • Valtteri Bottas (Audi), 1:31.853 (+9.501).
  • Liam Lawson (Racing Bulls), 1:33.884 (+11.532).

En una de las vueltas, el pilarense tuvo el primer inconveniente, ya que su monoplaza se quedó parado en pista y desplegaron la bandera roja. Sin embargo, con el correr de los minutos, pudo regresar a boxes sin asistencia, y rápidamente retomó la actividad.

Test de pretemporada en Fórmula 1: cómo es el cronograma

La primera jornada de ensayos comenzó este lunes, a las 5 y se extenderán hasta las 14 (hora argentina) con un receso de una hora entre las 9 y las 10. Cada equipo dispondrá de tres días de pruebas, y los pilotos deberán compartir un único monoplaza, por lo que el tiempo en pista será limitado y cuidadosamente administrado.

Para esta semana, Pirelli puso a disposición tres tipos de neumáticos: C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando).

Test de pretemporada en Fórmula 1: cuándo salen el resto de los equipos a la pista

McLaren, campeón de Constructores y de Pilotos de la mano de Lando Norris en 2025, retrasó su estreno por lo que podrían salir al circuito el martes o incluso el miércoles. Por su parte, Ferrari tampoco participará del evento inaugural y, según el jefe de equipo Fréderic Vasseur, la entidad italiana tiene prevista su primera salida para el martes 27 de enero.

La gran ausencia será la de Williams ya que no participará de los test en Barcelona e irá directamente a las pruebas en Bahréin debido a retrasos en los plazos de fabricación del monoplaza FW48. Dicha ausencia le quitará tres días de pretemporada al equipo británico.

