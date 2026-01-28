28 de enero de 2026 Inicio
Colapinto se quedó con el segundo mejor tiempo en las prácticas de pretemporada en Barcelona: contra quiénes corrió

El argentino viene teniendo buenos rendimientos y esta vez, en 56 giros, la mejor fue de 1.19.150, quedando solo por detrás de George Russell. Esta nueva jornada marcó la primera presentación del campeón Lando Norris.

Por
Franco Colapinto fue el primer piloto en iniciar la pretemporada 2026 de Fórmula 1

Franco Colapinto fue el primer piloto en iniciar la pretemporada 2026 de Fórmula 1

En su primera pretemporada como piloto oficial, Franco Colapinto está avanzando a paso firme y, aprovechando el nuevo monoplaza, completó este miércoles el tercer día de prácticas de Fórmula 1 donde tuvo su mejor marca y finalizó segundo en la tabla de tiempos de la sesión matinal disputada en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli fueron los primeros en salir a la pista de Barcelona
El piloto pilarense se subió al Alpine A526 con el que registró 1m19s150 completando las 56 vueltas, quedando solo por detrás de George Russell (Mercedes), quien estableció la marca más rápida de la pretemporada hasta el momento con 1m17s580, además de ser el piloto que más giró, con un total de 92 vueltas.

"Tachando otra mañana productiva para Colapinto. 56 vueltas y algunos aprendizajes más valiosos para llevar a los días restantes", publicó el equipo francés en sus redes sociales sobre la presentación del piloto que usa el número 43.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Crossing off another productive morning for @Francolapinto 56 laps and some more valuable learnings to take into the remaining days."
View this post on Instagram

La jornada estuvo condicionada por el clima, luego de un martes prácticamente inactivo por la lluvia, donde la escudería francesa decidió no salir a pista, y contó con una mayor presencia de autos en pista.

Al argentino se lo notó mejor en todos los aspectos: en comparación a su primer día en la pista de esta temporada, no provocó una bandera roja, ni complicaciones de fiabilidad con su monoplaza.

Pretemporada Fórmula 1: Lando Norris salió por primera vez a la pista

Los monoplazas de Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas y Audi fueron los primeros en salir a la pista de Barcelona en la tercera jornada de pretemporada 2026 de la Fórmula 1.

La sesión tuvo dos interrupciones con bandera roja: la primera cerca de las 9:50, cuando el Audi R26 de Nico Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 por un posible problema hidráulico; y la segunda alrededor de las 10:30, tras la detención del Haas VF-26 conducido por Oliver Bearman en la curva 2.

Pero todas las miradas se posaron cuando el vigente campeón del mundo, Lando Norris, dio sus primeras vueltas y con el que finalizó tercero: giró 34 veces y marcó 1:19.672. Por detrás se ubicaron Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, quien apenas pudo completar cinco vueltas debido a un inconveniente técnico en su Audi.

