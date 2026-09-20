Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar El jefe de la Comisaría 23 la describió como una vecina "conocida y querida" de San Martín de los Andes y el hijo de la víctima fatal reconoció su cuerpo. La hipótesis de la Justicia. Por Agregar C5N en









El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.

La mujer de 76 años que falleció tras ingresar al lago Lácar en San Martín de los Andes, en Neuquén, era Ani De La Cruz Riffo, una vecina de la ciudad. Su cuerpo fue reconocido por su hijo y el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23, detalló que la mujer era una vecina "conocida y querida" de la localidad.

Ani había ingresado al agua en en la zona de la Costanera y a pocos metros de la escultura de Los Ciervos, según se vio en cámaras de seguridad. A los pocos segundos, comenzó a moverse de forma extraña y otras personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los responsables de la seguridad en el agua para que comenzaran con el rescate en la zona de baja profundidad.

Efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina llegaron al lugar y la mujer de 76 años fue retirada del lago todavía con signos vitales, pero se descompensó en la orilla.

Los equipos de emergencia le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, aunque finalmente confirmaron su muerte.

Cuál es la hipótesis que investiga la Justicia La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén y Criminalística determinó que el cuerpo no tiene signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que la baja temperatura del agua haya provocado una reacción grave en su organismo. En esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de entre 5° y 8°. Sin embargo, la investigación continúa su curso al cierre de esta nota. De momento, no hay pruebas de que hubiera otra persona dentro del agua junto a ella ni que alguien la hubiera empujado o provocado su caída.