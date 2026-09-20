20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

El caso fue caratulado como “muerte dudosa” y la autopsia será clave para determinar las causas. La víctima, una vecina reconocida y querida en la comunidad, fue retirada del agua tras realizar movimientos extraños, pero pese a los intentos de reanimación falleció minutos después.

Por
Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años murió tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar, en San Martín de los Andes. Testigos de la secuencia alertaron a las autoridades al ver que realizaba movimientos extraños, y el caso quedó caratulado como “muerte dudosa”. La autopsia será clave para determinar las causas, mientras la comunidad lamenta la pérdida de una vecina reconocida y querida.

El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.
Te puede interesar:

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

La víctima había ingresado por sus propios medios al agua frente a la escultura de Los Ciervos y fue retirada con vida según precisaron los vecinos de la zona. Pero, falleció minutos después pese a los intentos de reanimación. El hecho currió en la mañana, en plena Costanera de San Martín de los Andes, a metros de la escultura de Los Ciervos, precisó el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23.

El operativo de rescate fue inmediato y, aunque la sacaron con vida, al llegar a la orilla sufrió una fuerte descompensación donde los equipos de emergencia intentaron reanimarla durante varios minutos, pero finalmente confirmaron su muerte. Al recibir la alerta, llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del SIEN y Prefectura Naval Argentina.

Según la reconstrucción oficial, no había nadie más en el agua ni indicios de que hubiera sido empujada. Fue su hijo quien confirmó la identidad de la mujer.

Las cámaras de seguridad forman parte de las pruebas que analiza la Justicia para reconstruir lo sucedido. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén y fue caratulado como “muerte dudosa”. De todos modos, se espera a la autopsia que será determinante para la investigación.

Tragedia en el Lago Lácar

La mujer de 76 años fue rescatada con vida pero pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del personal de emergencia, no lograron estabilizarla. La imposibilidad se debió en parte a las bajas temperaturas que tiene el lago en esta época del año donde registra aproximadamente entre 5 y 8 grados Celsius y su ingreso en el cuerpo puede provocar una respuesta extrema del organismo.

Los investigadores se apoyan en la hipótesis de que haya desencadenado un cuadro de hipotermia y que posteriormente se haya producido un paro cardíaco. En adultos mayores, el ingreso repentino a aguas muy frías puede provocar una fuerte reacción del organismo: el corazón acelera, los vasos sanguíneos se contraen y puede desencadenarse una descompensación grave.

En el caso de la vecina de San Martín de los Andes, la Fiscalía investiga bajo la carátula de “muerte dudosa” y espera la autopsia para confirmar las causas. Una de las primeras pericias sobre el cuerpo estuvo a cargo de la División Criminalística. Los resultados iniciales no mostraron signos de violencia ni intervención de terceros, lo que permitió descartar una agresión evidente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Otras cinco personas resultaron heridas y la Policía detuvo a un hombre señalado como presunto autor.

Asesinaron a tiros a una candidata en Perú durante un acto de campaña: hay un detenido y 5 heridos

Uber deberá pagar 40 millones de dólares por el abandono y muerte de una joven en la ruta.

Uber deberá pagar u$s40 millones por la muerte de una pasajera abandonada en la ruta

La mujer compró quesos con transferencias truchas durante cuatro meses y fue detenida.

Insólito: compró quesos con transferencias truchas y estafó a un local por $63 millones

La dimisión responde de manera directa a diferencias insalvables en la estrategia del caso.

Renunciaron los abogados de Facundo Moyano por "diferencias insalvables"

Detuvieron al exrepresentante de Callejero Fino.
play

Detuvieron al exmanager de Callejero Fino por presuntas amenazas hacia el cantante

La Justicia avanza en la causa por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. 

Triple femicidio en Florencio Varela: hay un nuevo detenido que estaba encarcelado por otra causa

Rating Cero

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 
play

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.

Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande

Así fue la sorprendente transformación de John Travolta para su próxima película.

Cambio impecable: como fue la sorprendente transformación de John Travolta

“Yo compuse canciones para la eternidad”, expresó Axel.

Axel fulminó a las nuevas generaciones de artistas: "Creen que son famosos por dos canciones"

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

últimas noticias

El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

Hace 5 minutos
Lula Da Silva / Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

Hace 20 minutos
play
Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Hace 21 minutos
Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

Hace 1 hora
Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.

Se viene otro clásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra San Lorenzo

Hace 1 hora