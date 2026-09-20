Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

El caso fue caratulado como “muerte dudosa” y la autopsia será clave para determinar las causas. La víctima, una vecina reconocida y querida en la comunidad, fue retirada del agua tras realizar movimientos extraños, pero pese a los intentos de reanimación falleció minutos después.

Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años murió tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar, en San Martín de los Andes. Testigos de la secuencia alertaron a las autoridades al ver que realizaba movimientos extraños, y el caso quedó caratulado como “muerte dudosa”. La autopsia será clave para determinar las causas, mientras la comunidad lamenta la pérdida de una vecina reconocida y querida.

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

La víctima había ingresado por sus propios medios al agua frente a la escultura de Los Ciervos y fue retirada con vida según precisaron los vecinos de la zona. Pero, falleció minutos después pese a los intentos de reanimación. El hecho currió en la mañana, en plena Costanera de San Martín de los Andes, a metros de la escultura de Los Ciervos, precisó el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23.

El operativo de rescate fue inmediato y, aunque la sacaron con vida, al llegar a la orilla sufrió una fuerte descompensación donde los equipos de emergencia intentaron reanimarla durante varios minutos, pero finalmente confirmaron su muerte. Al recibir la alerta, llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del SIEN y Prefectura Naval Argentina.

Según la reconstrucción oficial, no había nadie más en el agua ni indicios de que hubiera sido empujada. Fue su hijo quien confirmó la identidad de la mujer.

Las cámaras de seguridad forman parte de las pruebas que analiza la Justicia para reconstruir lo sucedido. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén y fue caratulado como “muerte dudosa” . De todos modos, se espera a la autopsia que será determinante para la investigación.

Tragedia en el Lago Lácar

La mujer de 76 años fue rescatada con vida pero pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del personal de emergencia, no lograron estabilizarla. La imposibilidad se debió en parte a las bajas temperaturas que tiene el lago en esta época del año donde registra aproximadamente entre 5 y 8 grados Celsius y su ingreso en el cuerpo puede provocar una respuesta extrema del organismo.

Los investigadores se apoyan en la hipótesis de que haya desencadenado un cuadro de hipotermia y que posteriormente se haya producido un paro cardíaco. En adultos mayores, el ingreso repentino a aguas muy frías puede provocar una fuerte reacción del organismo: el corazón acelera, los vasos sanguíneos se contraen y puede desencadenarse una descompensación grave.

En el caso de la vecina de San Martín de los Andes, la Fiscalía investiga bajo la carátula de “muerte dudosa” y espera la autopsia para confirmar las causas. Una de las primeras pericias sobre el cuerpo estuvo a cargo de la División Criminalística. Los resultados iniciales no mostraron signos de violencia ni intervención de terceros, lo que permitió descartar una agresión evidente.