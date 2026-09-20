Se viene otro clásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra San Lorenzo

El Xeneize derrotó 2-0 al Ciclón en el Nuevo Gasómetro, por lo que sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2026. Ahora, se preparará para su próximo partido.

Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 , por lo que logró su segundo triunfo consecutivo en el campeonato local tras clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

Boca jugó bien y logró un triunfo clave en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo bajo un diluvio

El próximo encuentro de Boca será contra Racing, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. El cruce se jugará el 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central hace local. El Xeneize venció a Vélez por penales en la instancia previa en el Mario Alberto Kempes , mientras que la Academia derrotó 1-0 a Belgrano de Córdoba en el Único del Parque La Pedrera.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el de Avellaneda se produjo el 23 de agosto, cuando empataron 1-1 en el Presidente Perón por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. En aquel partido, Marcos Rojo de penal había abierto el marcador para Racing y luego lo igualó Miguel Merentiel.

La Copa Argentina es clave para Boca debido a que el campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027. Por lo pronto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporó el partido a su calendario oficial pese a la protesta presentada por Vélez ante el Tribunal de Disciplina por la clasificación del Xeneize.

El equipo de Liniers cuestionó el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Mendoza, donde Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada encuentro.

¿Qué fue lo que le pasó a Juan Izquierdo? Leandro Lozano recordó el trágico caso tras su primer gol en Boca

Boca Juniors selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a São Paulo. En una noche épica disputada en el Estadio Morumbí, el uruguayo Leandro Lozano fue una de las grandes figuras del Xeneize al convertir un gol determinante para la clasificación. Sin embargo, tras el pitazo final, el defensor dejó a un lado el festejo para dar paso a un momento conmovedor.

Aún sobre el césped y en diálogo con DSports, el lateral recordó con profunda emoción a Juan Izquierdo, su excompañero en Nacional de Montevideo que falleció en 2024 tras descompensarse en ese mismo escenario deportivo.

El recuerdo de Lozano remite a la trágica noche de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. En aquel encuentro entre Nacional y São Paulo, Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca en los minutos finales y cayó desplomado sobre el terreno de juego. Lozano, titular en aquel encuentro, fue el primero en acudir a socorrerlo.

A pesar de la inmediata atención médica en la cancha y su posterior traslado a un centro de salud paulista, el defensor uruguayo falleció cinco días después.