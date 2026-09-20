20 de septiembre de 2026 Inicio
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Se viene otro clásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra San Lorenzo

El Xeneize derrotó 2-0 al Ciclón en el Nuevo Gasómetro, por lo que sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2026. Ahora, se preparará para su próximo partido.

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Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.

Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.

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Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo.
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Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

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La Copa Argentina es clave para Boca debido a que el campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027. Por lo pronto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporó el partido a su calendario oficial pese a la protesta presentada por Vélez ante el Tribunal de Disciplina por la clasificación del Xeneize.

El equipo de Liniers cuestionó el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Mendoza, donde Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada encuentro.

¿Qué fue lo que le pasó a Juan Izquierdo? Leandro Lozano recordó el trágico caso tras su primer gol en Boca

Boca Juniors selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a São Paulo. En una noche épica disputada en el Estadio Morumbí, el uruguayo Leandro Lozano fue una de las grandes figuras del Xeneize al convertir un gol determinante para la clasificación. Sin embargo, tras el pitazo final, el defensor dejó a un lado el festejo para dar paso a un momento conmovedor.

Aún sobre el césped y en diálogo con DSports, el lateral recordó con profunda emoción a Juan Izquierdo, su excompañero en Nacional de Montevideo que falleció en 2024 tras descompensarse en ese mismo escenario deportivo.

El recuerdo de Lozano remite a la trágica noche de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. En aquel encuentro entre Nacional y São Paulo, Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca en los minutos finales y cayó desplomado sobre el terreno de juego. Lozano, titular en aquel encuentro, fue el primero en acudir a socorrerlo.

A pesar de la inmediata atención médica en la cancha y su posterior traslado a un centro de salud paulista, el defensor uruguayo falleció cinco días después.

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