La repudiable frase en vivo de Horacio Pagani luego que Daniela Celis llorara por falta de sexo Un desubicado comentario sobre el desahogo íntimo de la ex participante de Gran Hermano generó máximo repudio en las redes sociales. Agregar C5N en









El repudiable comentario del periodista deportivo.

El piso de Bendita se convirtió en el escenario de una fuerte controversia tras las desafortunadas declaraciones vertidas por Horacio Pagani. El experimentado periodista deportivo opinaba sobre un informe que mostraba el angustiante descargo de Daniela Celis en el ciclo Patria y Familia, donde la exparticipante de Gran Hermano se quebró en llanto al confesar públicamente la falta de intimidad que atraviesa durante su soltería.

En medio del debate en el estudio, el panelista trajo a colación un episodio personal reciente en el que una mujer se había molestado al recibir un piropo de su parte. Al percatarse de que su compañero no terminaba de asimilar el motivo real de la angustia de la mediática, Tamara Pettinato decidió intervenir para aclararle el panorama: “Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo”.

La respuesta del comunicador no tardó en encender las alarmas de todos sus compañeros en pleno vivo. Visiblemente molesto con la situación, el panelista lanzó un exabrupto indignante al aire: “Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la...”. La gravedad de sus dichos interrumpió de inmediato el desarrollo normal de la emisión.

La frase quedó trunca gracias a la rápida reacción de Tamara Pettinato, quien le tapó la boca de manera física para evitar que continuara derrapando frente a las cámaras. Ante la evidente tensión generada en el programa, la conductora Edith Hermida tomó el control del aire y le otorgó de inmediato la palabra a otra panelista para dar por finalizado el vergonzoso momento.

Qué había dicho Daniela Celis Durante su participación en el programa Patria y Familia por la pantalla de Luzu TV, sorprendió a la audiencia con una sincera y cruda confesión sobre su intimidad. La mediática dejó de lado la imagen sensual que suele proyectar en su carrera profesional para exponer el difícil momento personal que atraviesa, indignada por la falta de candidatos en su vida cotidiana: "Yo no me quiero casar, no me quiero enamorar, no quiero que me críen a mis hijas... No sé qué se piensan, que me miran y huyen, ¡Se espantan!".

Daniela Celis. Sin poder contener la angustia ante la mirada atónita de sus compañeros de mesa, Daniela Celis rompió en llanto en pleno vivo y explicó el origen de su frustración emocional. "Lloro porque me pone mal, yo no hago nada", expresó con la voz quebrada, para luego agregar una fuerte reflexión sobre el impacto que la soltería genera en su día a día: "Te cuestionás un montón de cosas, si soy linda, si no soy linda, si soy muy pesada... ¿Qué hago? No puede ser... Antes cog... más que ahora, es muy difícil". A pesar de las muestras de cariño y apoyo recibidas en el estudio, la influencer continuó su desahogo remarcando cómo esta situación afecta de forma directa su valoración personal. "Encima te cuestionás todo, tu autoestima, tu forma de ser, te preguntás qué es lo que quieren", sostuvo con profunda impotencia antes de cerrar su descargo sobre la falta de sexo y citas: "Yo no estoy acostumbrada a eso".