Es uno de los actores más codiciados, se separó y ahora lo vinculan con la amiga de su exnovia

El artista terminó su vínculo hace pocas semanas y fue visto en el Mundial 2026 junto con otra influencer, muy amiga de quien era su pareja. ¿Todo mal?

La separación de Agustín Cachete Sierra y Fio Giménez se confirmó hace algunas semanas, pero rápidamente el actor ya fue vinculado con la influencer Mar Cosca , casualmente amiga de su exnovia y quedó en el foco del conflicto. ¿Todo mal?

Fue conocido por sus grandes papeles en Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y muchas más novelas infantiles, pero también es influencer en las redes sociales y estuvo al frente de programas de streaming desde hace tiempo.

Tuvo un cierre dramático con su novia por segunda vez, luego de volver a intentarlo en los últimos meses. Ambos confirmaron que quedó todo en buenos términos, pero no funcionan como pareja a pesar de su voluntad. Cachete viajó al Mundial y Fio se quedó en Buenos Aires.

Sucede que, en Estados Unidos, el actor estuvo muy cerca de Mar Cosca, otra influencer y amiga de Fio. Los rumores cobraron fuerza luego de que ambos fueran vistos compartiendo distintos momentos de mucha complicidad en las inmediaciones de los estadios del certamen deportivo. Incluso, según detallaron las versiones del entorno, se los vio muy juntos en la cancha , al punto de que el actor la llevó sobre sus hombros durante los festejos de un partido.

Mientras disfruta de su estadía en Estados Unidos alentando a la Selección en el Mundial 2026, Agustín "Cachete" Sierra quedó en el ojo de la tormenta mediática por motivos alejados del fútbol. En las últimas horas, comenzaron a correr fuertes versiones que asocian de manera sentimental al actor con Mar Cosca , una conocida creadora de contenido que se encuentra en el mismo destino.

La joven Mar Cosca es una reconocida creadora de contenido y modelo local que logró una gran popularidad a través de plataformas como Instagram y TikTok. Con un estilo centrado en el humor, las vivencias diarias y las tendencias de moda, logró consolidar un fuerte lazo con el público juvenil, convirtiéndose en una figura recurrente dentro del ecosistema del entretenimiento en redes.

El actor, que siempre ha mantenido un perfil muy alto en los medios de comunicación y una activa vida sentimental bajo el radar de la prensa, se mostró muy cómodo compartiendo espacios comunes con la influencer. Quienes estuvieron presentes en los eventos norteamericanos aseguran que la química entre ambos fue inmediata, destacando risas compartidas y miradas cómplices que no pasaron desapercibidas para los fotógrafos del lugar. Esta complicidad inicial fue el detonante para que los programas de espectáculos pusieran el foco sobre ellos de manera inmediata.

Por el momento, ni el ex Casi Ángeles ni la creadora de contenido han salido a blanquear o desmentir formalmente el romance, optando por un hermetismo que solo agiganta las expectativas de sus fanáticos. Mientras las redes sociales se inundan de capturas de pantalla analizando cada uno de sus movimientos digitales, el entorno de ambos prefiere hablar de una "muy buena amistad" en pleno desarrollo.