Costa recibió el alta después de permanecer hospitalizada más de una semana y tuvo un gesto muy especial La panelista atravesó un delicado cuadro de salud y, tras dejar la clínica, visitó a la Virgen de Lourdes junto a sus seres queridos para agradecer por su recuperación. También envió un emotivo mensaje a sus seguidores. Agregar C5N en









Costa recibió el alta y compartó un video con sus seguidores. Instagram: costaokis (captura de video)

Costa recibió el alta médica luego de permanecer ocho días internada por una infección que llegó al torrente sanguíneo y que incluso la llevó a terapia intensiva. Tras dejar la clínica, la panelista de Cortá por Lozano tuvo un gesto cargado de emoción: junto a sus seres queridos, visitó a la Virgen de Lourdes para agradecer por su recuperación.

El saludo de Costa a sus seguidores, tras el alta médica. Instagram: /costaokis Tras recibir el alta, Costa compartió un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes siguieron de cerca su estado de salud. En las imágenes, la artista saludó y envió un beso a sus seguidores, antes de resumir su presente con una frase corta, pero cargada de gratitud: "Ya en casita. Feliz y agradecida".

La visita a la Virgen de Lourdes también quedó registrada en sus redes sociales, donde Costa mostró parte de ese momento junto a sus seres queridos. Allí explicó el motivo de su presencia después de los días de preocupación que atravesó con un mensaje breve y contundente: "Vinimos a agradecer".

Instagram: /costaokis Cómo fueron los días de Costa internada La artista había ingresado a una clínica el 4 de septiembre a raíz de una infección por neumococo que se complicó y requirió atención en una sala de cuidados intensivos. Días después, su evolución favorable permitió que fuera trasladada a una habitación común y que pudiera llevar tranquilidad a sus seguidores.

Durante la internación, Costa había contado públicamente cómo atravesaba el cuadro y buscó transmitir calma pese a la preocupación que había generado su estado. En uno de sus mensajes, explicó: "Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática", mientras agradecía la atención recibida durante esos días.

También había utilizado sus redes sociales para expresar su agradecimiento por las muestras de cariño y sus ganas de regresar a sus actividades. "Agradezco los mensajes que me están mandando y prontito voy a volver a trabajar", expresó entonces, cuando todavía permanecía internada y continuaba con el tratamiento indicado por los médicos.