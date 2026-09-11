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Una millonada: se conoció la fortuna que se llevará la ganadora de Gran Hermano en premios

La ansiada corona del certamen de convivencia vendrá acompañada por un gran pozo económico y valiosos bienes para quien resulte victoriosa.

Se supo la millonaria suma que se llevará quien gane el concurso.

Se supo la millonaria suma que se llevará quien gane el concurso.

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Gran Hermano Generación Dorada ingresó en su recta final con la consagración inminente de su nueva campeona. La definición del cotizado primer puesto quedó exclusivamente en manos de tres competidoras: Sol, Yipio y Charlotte Caniggia. Quien resulte victoriosa en la instancia decisiva no solo obtendrá el codiciado trofeo, sino también una importante recompensa material que incluye $70 millones en efectivo, una vivienda propia y diversos contratos publicitarios.

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El abultado monto comercial reservado para el primer lugar sufrirá un significativo incremento al momento de concretarse la entrega formal del pozo. Debido a que la suma original permaneció depositada e invertida en billeteras virtuales como Mercado Pago, el capital fue generando rendimientos financieros diarios. De este modo, la participante consagrada terminará cobrando la cifra base estipulada más la totalidad de los intereses acumulados a lo largo de los meses de encierro.

La trayectoria de las tres aspirantes para alcanzar el último tramo de la competencia del reality de Telefe estuvo marcada por diferentes niveles de riesgo en las galas de expulsión. A lo largo del certamen, la jugadora Yipio fue la que más veces estuvo en la cuerda floja tras sumar 17 nominaciones, seguida muy de cerca por Sol con 15 placas, mientras que la mediática Charlotte Caniggia logró esquivar el voto telefónico durante casi todo el juego, registrando apenas 5 nominaciones.

A la par del beneficio reservado para la triunfadora, trascendió la compensación económica que percibió cada integrante por su estadía en la casa más famosa del país. Los concursantes cobraron un viático semanal de $137.000 abonado de forma proporcional al tiempo de permanencia, por lo que quienes resistieron más instancias de eliminación lograron acumular un haber significativamente superior, independientemente del premio mayor.

Cuándo se define quién es la ganadora de Gran Hermano

El exitoso ciclo televisivo de Telefe, conducido por Santiago del Moro, ingresó en su recta final y ya definió la agenda completa para el cierre de temporada. Por primera vez en la historia del formato en Argentina, la definición por el título estará protagonizada exclusivamente por un trío femenino: Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos. El tramo decisivo comenzará el lunes 14 de septiembre, noche en la que el público resolverá quién se queda con el tercer puesto y debe abandonar la casa más famosa.

Al día siguiente, el martes 15 de septiembre, la pantalla chica emitirá una gala debate especial enfocada en el análisis del recorrido de la jugadora que obtuvo la tercera posición. En tanto, la gran definición del certamen llegará el miércoles 16 de septiembre, jornada en la que la audiencia consagrará mediante el voto telefónico a la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada, dejando a la otra competidora en el segundo lugar.

El despliegue mediático de la señal concluirá el jueves 17 de septiembre con la emisión del envío especial titulado “Noche de campeonas”, donde las dos últimas participantes compartirán sus sensaciones tras el desenlace del programa. La conformación de este podio de mujeres se concretó luego de que Luana Fernández, de 28 años, fuera eliminada de la competencia en un mano a mano definitivo frente a Yipio, quedándose con el cuarto puesto.

Antes de cruzar la pasarela de salida y despedirse de sus compañeras al ritmo de un clásico de Gilda, la última eliminada dejó un mensaje conciliador en el estudio: “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, cerrando su emotiva intervención con un eufórico impulso hacia las finalistas: “Rómpanla y sigan jugando hasta último momento”.

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