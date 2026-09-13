"Argentina necesita menos gritos y más crecimiento": duro editorial de The Economist contra Javier Milei

El semanario británico advierte que el "experimento liberal" del Presidente puede fracasar en 2027 si no atiende la caída del salario real y la pérdida de empleo formal, en medio de una aprobación cercana a su piso histórico.

La revista The Economist publicó un nuevo editorial crítico sobre la gestión del presidente Javier Milei , en el que sostiene que Argentina necesita combinar la baja de la inflación con mayor crecimiento económico y atender las consecuencias sociales de las reformas . Es la tercera nota crítica del semanario británico en una semana, luego del discurso presidencial sobre la política hacia Malvinas.

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El texto, publicado bajo el antetítulo "Pan y manteca, no fanfarronadas" , ubica el desafío en el marco de una aprobación presidencial cercana a los niveles más bajos del mandato, salarios reales inferiores a los del inicio de la gestión y una caída del empleo formal. "Argentina necesita menos gritos y más crecimiento" , afirmó el editorial.

The Economist recordó que Milei asumió hace tres años con la promesa de recortar el gasto público, dominar la inflación y liberar la economía , un programa que muchos analistas dudaban que pudiera funcionar. "Milei demostró que estaban equivocados", señaló la publicación.

La inflación anual bajó del 161% registrado el mes previo a la asunción al 34% en julio, y la economía avanza hacia un segundo año consecutivo de crecimiento, algo poco frecuente desde 2008. Sin embargo, los salarios reales permanecen por debajo del inicio de la gestión y el empleo formal disminuye.

Según el editorial, el Gobierno atraviesa una etapa distinta a la del comienzo de su gestión y ahora debe tomar medidas que favorezcan la actividad, el crédito y la inversión . La publicación no cuestiona el superávit fiscal ni el rechazo a la emisión monetaria, que describe como pilares necesarios de la política económica.

The Economist propone que Milei aproveche los resultados contra la inflación para impulsar una expansión más rápida, aunque eso implique una baja de precios menos acelerada. "Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento", sostiene el texto.

Entre las medidas concretas, el semanario plantea eliminar los controles de capital vigentes y que el Banco Central deje de intervenir en los mercados para sostener al peso. "La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos", afirmó el editorial.

The Economist: "Es difícil denunciar a la 'casta' corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias"

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas. X: @OPRArgentina

El análisis sostiene que Milei utiliza la causa Malvinas para movilizar votantes y distraer la atención de los problemas económicos, en un cuestionamiento a un estilo presidencial que ataca con dureza a sus críticos. También advierte que el Gobierno es vulnerable a denuncias de corrupción: "Es difícil denunciar a la 'casta' corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias".

El editorial plantea además que "Milei debería mostrar algo de empatía" ante las dificultades de los hogares por la baja de subsidios, la caída salarial y la pérdida de empleo. "El destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio", concluye la publicación, que ubicó el desafío en el horizonte electoral de octubre de 2027.