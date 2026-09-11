Adiós a las trenzas: así es el nuevo look de Juan Reverdito, ex Gran Hermano

Un repentino e inesperado cambio en su imagen pública dejó sin palabras a toda la comunidad de las redes sociales.

El ex participante de Gran Hermano Juan Reverdito reapareció en las redes sociales para mostrar una drástica transformación estética que sorprendió a sus seguidores. El exparticipante del reality show decidió despedirse de sus clásicas trenzas para lucir el pelo corto, peinado hacia arriba y con volumen . La renovación fue posible tras someterse a un implante capilar que cambió por completo su imagen habitual.

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El mediático no ocultó el proceso emocional y estético que vivió durante esta etapa de transición personal. “Usé trenzas durante cinco años. Un día me agarró la loca, me saqué las trenzas, me rapé y me agarré un ataque” , confesó en su perfil. El impacto inicial de verse sin cabello resultó un momento complejo antes de notar la evolución.

El disgusto inicial dio paso a la sorpresa cuando el tratamiento estético comenzó a dar sus frutos visibles. “La incomodidad que a mí me agarró fue cuando me saqué las trenzas y no me gustaba verme pelado” , relató con franqueza. La paciencia fue clave durante los primeros meses del proceso para alcanzar el volumen deseado.

El exparticipante describió con entusiasmo la gran evolución que experimentó su cabellera tras la intervención médica. “Cuando te lo hacés, te empieza a crecer apenitas, después de tres meses, de un mes al otro, es como que hizo un tirón” , detalló. El simple gesto cotidiano de peinarse se convirtió en motivo de alegría personal.

A través de sus declaraciones, Reverdito dejó en claro que la transformación superó todas las expectativas que tenía al principio. “Estoy feliz, estoy contento con el resultado, que no lo esperaba” , concluyó al mostrar su renovado peinado. La repercusión fue inmediata entre los usuarios que recordaban su icónico estilo anterior.

Juan Reverdito lució su nuevo look después de sacarse las trenzas y hacerse un implante capilar. Instagram @juanreverdito

Qué fue de la vida de Juan Reverdito tras su paso por Gran Hermano

Tras convertirse en el segundo eliminado de la edición 2022 de Gran Hermano, Reverdito intentó sostenerse en los medios. Sin embargo, la realidad lo llevó a retomar su trabajo de taxista para subsistir de forma independiente. “Tuve que vender el auto para salir adelante”, reconoció tiempo después al repasar su dura situación económica.

El exparticipante nunca ocultó las dificultades para conseguir oportunidades laborales dentro del ambiente del espectáculo tras su eliminación. “A la mayoría no nos llamaron para nada”, lamentó en diversas entrevistas sobre el trato recibido por la producción del programa. La falta de espacio en la televisión obligó al mediático a buscar distintas alternativas comerciales.

A pesar de las críticas cruzadas, el canal lo volvió a contratar temporalmente para una tarea particular dentro de la estructura del show. “Fui el chofer que trasladaba a los nuevos participantes hacia la casa”, recordó al referirse a su breve regreso laboral. Esa etapa como conductor de la producción duró pocas semanas antes de finalizar.

Frente a la inestabilidad de la farándula, Reverdito decidió volcar su energía en acciones comunitarias en la vía pública. “Me dedico a ayudar a la gente que está en la calle porque sé lo que es la necesidad”, expresó sobre su compromiso solidario. Desde sus perfiles sociales comenzó a canalizar donaciones de comida y ropa para comedores.

En la actualidad, combina sus proyectos personales con una presencia constante en plataformas digitales para mantener contacto con su audiencia. “Aprendí a remarla todos los días sin esperar nada de nadie”, reflexionó sobre su presente laboral y personal.