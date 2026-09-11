Se filtró lo que encontró Lola en el celular de Manuel Ibero de Gran Hermano que terminó en su separación

La ruptura de la pareja salida del reality desató una cadena de revelaciones que involucró a una tercera figura y a mensajes privados que terminaron siendo públicos.

Lola Tomaszeuski habló por primera vez sobre los motivos reales que llevaron al final de su relación con Manuel Ibero y dio a conocer un episodio concreto que marcó el punto de quiebre. En diálogo con Lizardo Ponce y el equipo de Rumis, la joven explicó qué fue lo que destruyó la confianza entre ellos.

Lola arrancó describiendo el cambio que había percibido en su pareja. "Él me amaba a su forma y, su forma de amar, a mí no me gustaba", lanzó, antes de agregar que "sentía que no me miraba con los mismos ojos", dijo. El desgaste venía acumulándose desde hacía aproximadamente un mes antes del quiebre definitivo.

La situación concreta que aceleró todo tuvo que ver con lo que encontró en el celular de Ibero. "Descubrí una mentira que no me copó un carajo: había empezado a seguir a una chica", comentó. A partir de ese momento, Lola le planteó un límite muy claro. "Si querés estar conmigo, te pido que me respetes. Hay dos caminos: nos separamos y todo bien o cambias esto, que es una pelot... ¡¡¡Te estoy pidiendo que no sigas a pibas nuevas en Instagram!!! ", relató que le exigió.

Sin embargo, después de esa conversación, las situaciones que le generaban dudas continuaron apareciendo. "Le planteo esto, pasan los días y me siguen llegando cosas. Ahí le dije: 'No me estás poniendo en el lugar que me merezco'", contó. El momento definitivo habría sido el 21 de agosto.

"El 21 de agosto se destruyó la confianza en la relación porque se lo planteé y esa misma noche me volvieron a llegar cosas", aseguró, explicando que incluso llegó a ver capturas de perfiles de otras mujeres en el teléfono de Manuel mientras estaba a su lado, aunque aclaró que nunca revisó su celular.

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Manuel Ibero expuso a Zoe Bogach por los mensajes que le mandaba

Un día después de que Lola y Manuel anunciaran públicamente su separación el 9 de septiembre, Zoe Bogach salió a lanzar críticas contra su expareja. La respuesta de Ibero llegó al día siguiente en una transmisión en vivo del programa Después que todos, de Resumido, donde mostró chats privados de WhatsApp que según contó le había enviado Bogach mientras públicamente lo cuestionaba fuertemente.

"Esto nunca lo conté. Después de todo lo que hizo mi expareja, me la crucé dos o tres veces en un boliche y me mandaba fotos. Ella estaba medio en pedo y me mandaba 'te extraña'. Esto desactiva todas las cosas de las que me trató", afirmó durante la transmisión. El ex Gran Hermano también vinculó el episodio con la infidelidad que habría existido dentro de su relación con Zoe. "Ella tiene un problema muy marcado con la infidelidad y la mía con ella fue por mensajes. No estuve con otra persona y ella tampoco. Se los encontré y no hice quilombo cuando pasó. Ella me trató de machista, de un montón de cosas", explicó.

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El material que mostró incluyó mensajes, capturas y registros de llamadas. "También me quiso mandar una foto bombita y una se le chispoteó y llegué a sacarle captura de pantalla. Esto es del 8 de noviembre del año pasado y tengo como 20 llamadas en una noche", detalló. Ibero también explicó por qué no había respondido en su momento. "Desde que me separé y vi todo lo que hice, no quise saber más nada. Además, estaba con Lola. Ahora que no estoy puedo contestarle tranquilo", dijo.

El cierre de su descargo incluyó un deseo de paz con un cuestionamiento a las intervenciones públicas de Bogach. "Yo le deseo lo mejor, pero me encantaría que se calle un poco. Igual, entiendo que no tiene otro contenido. Y está en pareja", cerró.