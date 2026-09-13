14 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.408 del domingo 13 de septiembre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del domingo 13 de septiembre de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 13 de septiembre de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.408 del Quini 6 de este domingo 13 de septiembre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 5 de septiebre de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultados del sorteo 3917 del sábado 12 de septiembre de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 13 de septiembre de 2026

Números ganadores: 5 - 8 - 22 - 29 - 34 - 37

6 aciertos: vacante. Premio: $2.481.211.505

5 aciertos: 23 ganadores. Premio: $2.431.070

4 aciertos: 1.801 ganadores. Premio: $9.313

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 13 de septiembre de 2026

Números ganadores: 4 - 20 - 25 - 31 - 39 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $2.944.608.430

5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $5.083.147

4 aciertos: 900 ganadores Premio: $18.638

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 13 de septiembre de 2026

Números ganadores: 16 - 19 - 21 - 35 - 38 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $8.104.469.472

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 13 de septiembre de 2026

Números ganadores: 11 - 15 - 33 - 36 - 43 - 44

5 aciertos: 24 ganadores. Premio: $20.886.795

Pozo extra: resultado del domingo 13 de septiembre de 2026

Números ganadores: 4 - 5 - 8 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42

6 aciertos: 1.038 ganadores. Premio: $192.678

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.409 del Quini 6 se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 21:15. Pozo estimado: $15.250.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 9 de septiembre de 2026.

Loto Plus: 3 apostadores del Sale o Sale se llevaron más de $13 millones cada uno

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026.

Quini 6: 16 apostadores se llevaron más de $24 millones cada uno, en el sorteo de Siempre Sale

Estos son los resultados del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.406 del domingo 6 de septiembre de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 5 de septiebre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3915 del sábado 5 de septiembre de 2026

José Antonio Bianchi fue la cuarta víctima encontrada en la Laguna del Monte. 

Tragedia en Guaminí: familiares y amigos despidieron a uno de los pescadores fallecidos

La mujer detenida por las Fuerzas Antinarcotráfico cumplía prisión domiciliaria y operaba con su nieto de 16. 

Tras un llamado anónimo, cayeron "la abuela narco" y su nieto, que vendían drogas desde su casa

Rating Cero

Luis De Stefano, novio de Iliana Calabró, estuvo internado grave en terapia intensiva. 

El duro momento de Iliana Calabró: "Ya pasó lo peor pero la recuperación es lenta"

Alivio por la recuperacion de la conductora. 

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

Costa recibió el alta y compartó un video con sus seguidores. 

Costa recibió el alta después de permanecer hospitalizada más de una semana y tuvo un gesto muy especial

A Lali, Justina y Rosalía además de compartir una amistad, comparten el gusto por las empanadas argentinas.

El nuevo proyecto de Justina Bustos fuera de la actuación, en el que participaron Lali Espósito y Rosalía

Tini Stoessel se hospedó en una exclusiva suite de París durante su viaje para preparar su casamiento con Rodrigo De Paul.

Así era la habitación en la que estuvo Tini Stoessel para buscar su vestido de novia en París

Este actor saltó a la fama con un personaje histórico y no descarta volver a interpretarlo.

Saltó a la fama con un personaje histórico de los libros y no descarta volver a encarnarlo: quien es

últimas noticias

Gallardo firmaría por cuatro años.

Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de Ecuador

Hace 14 minutos
Luis De Stefano, novio de Iliana Calabró, estuvo internado grave en terapia intensiva. 

El duro momento de Iliana Calabró: "Ya pasó lo peor pero la recuperación es lenta"

Hace 31 minutos
Alivio por la recuperacion de la conductora. 

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

Hace 41 minutos
Javier Milei, con la imagen por el piso.

"Argentina necesita menos gritos y más crecimiento": duro editorial de The Economist contra Javier Milei

Hace 53 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 13 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.408 del domingo 13 de septiembre de 2026

Hace 56 minutos