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Luana Fernández no se guardó nada: confesó con quién se quedó con ganas de tener intimidad en Gran Hermano

Un ardiente deseo jamás concretado dentro del encierro mediático salió a la luz tras una intensa provocación en vivo.

La participante fue recientemente eliminada y contó un secreto que tenìa bien guardado.

La participante fue recientemente eliminada y contó un secreto que tenìa bien guardado.

Tras convertirse en la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández pasó por el panel del programa de Telefe y habló de forma directa y desenfadada sobre sus interacciones afectivas en el encierro. Durante una charla distendida, la exparticipante sorprendió a todos al revelar sus intenciones no concretadas con sus excompañeros de convivencia.

Soledad Silveyra junto a Carolina Chiappetta, durante la segunda edición de Gran Hermano Argentina. 
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Frente a las especulaciones sobre sus acercamientos dentro de la casa, el analista Ceferino Reato ironizó indicando: "Ahora todo frustración lo tuyo, porque encaraste a todos y ninguno te dio bola". Ante este comentario, Luana rechazó tajantemente esa visión y respondió sin dudarlo: "Me dieron bola, no te creas que no. Pero no pasó nada".

Luego de que Sol Pérez señalara su fuerte temperamento y la propia joven acotara "los intimido", la panelista Mariana Brey buscó precisiones y le preguntó directo: "¿Con cuál te quedaste ganas de tener sexo? ¿Con Zunino?". En un principio, Fernández intentó esquivar la respuesta manteniendo la cautela y expresó entre risas: "No quiero quemar a nadie".

Sin embargo, ante la insistencia del equipo del programa por conocer la identidad del participante en cuestión, la cuarta finalista terminó cediendo y dejó en claro quién le atrae en la actualidad. Rompiendo el misterio sobre sus deseos en el reality, la exjugadora rompió el silencio y confesó abiertamente: "A mí me gusta Tomi ahora".

Luana y Tomi, en la casa más famosa.

Luana y Tomi, en la casa más famosa.

Qué dijo Luana Fernández sobre la causa de Yao Cabrera

Recién salida de la casa tras obtener el cuarto puesto, la joven enfrentó las versiones periodísticas que la vinculaban al expediente judicial del influencer uruguayo Yao Cabrera. En una entrevista con Santiago del Moro durante el ciclo La Cumbre, Luana contestó de forma contundente: “No, por suerte no estoy imputada en esa causa... no, porque yo no tenía nada que ver”.

El conductor abordó el tema recordando que al momento de ingresar a la competencia el público comenzó a especular por su tatuaje de "Wifi", la residencia en Escobar donde vivía el youtuber condenado por trata y reducción a la servidumbre. Al ser consultada sobre las sospechas iniciales de la prensa, la exparticipante enfatizó: “Sí, no salió nada porque no tuve nada que ver”.

Sobre cómo fue el inicio de esa relación laboral y el contexto en el que se produjo, la joven aclaró las circunstancias que la llevaron a integrar ese espacio de creadores: “Trabajé con él en pandemia porque no tenía laburo. Fui a la mansión que estaba en Escobar con muchos otros influencers y ahí hacíamos contenido para subir a las redes”.

Del Moro remarcó que durante el proceso de selección la producción exige un certificado de antecedentes penales que en su caso dio completamente limpio, confirmando que Fernández ingresó al reality con la ficha despejada. Luana respaldó esa precisión señalando la corta edad que tenía en ese momento y ratificó: “Sí, y no tenía nada”.

Para finalizar y despejar cualquier duda sobre su responsabilidad legal en las actividades del influencer, la joven detalló el momento exacto en el que decidió distanciarse por completo de la organización. Fernández fue determinante sobre su postura previa a la intervención de la Justicia y concluyó: “En ese momento, yo tenía 20 o 21 y justo antes de que pasara todo lo que pasó, me corrí. No estuve en ese quilombo”.

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