14 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Guaminí: familiares y amigos despidieron a uno de los pescadores fallecidos

José Antonio Bianchi, de 52 años, fue encontrado sin vida tras el vuelco de una lancha en Guaminí. Amigos y familiares lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda del quinto ocupante de la embarcación.

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José Antonio Bianchi fue la cuarta víctima encontrada en la Laguna del Monte. 

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“Triste noticia. Espero que sigas pescando allá arriba”, escribió un amigo en redes sociales, mientras otro sumó: “Querido José, que en paz descanses. Te voy a extrañar”. Decenas de mensajes inundaron su Instagram, entre ellos el de Víctor, quien compartió una foto del pescador y expresó: “Descanse en paz, José. Sin palabras. Siempre una gran persona y muy servicial en lo que hacías. Mis más sentido pésame a su familia”.

Los equipos de rescate siguen con el operativo en la Laguna del Monte para dar con el quinto ocupante de la lancha. En las tareas participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. Hasta el momento, las víctimas identificadas son José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70.

Tragedia en Guaminí: cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió el sábado cuando los cinco hombres navegaban en una embarcación que, por causas aún bajo investigación, perdió estabilidad y dio una vuelta de campana en medio de la laguna. Todos terminaron en el agua y se desplegó un amplio operativo de búsqueda, que debió interrumpirse durante la noche por falta de visibilidad y se retomó en las primeras horas del domingo.

Tras el hallazgo de José Antonio Bianchi, la lista de víctimas fatales ascendió a cuatro y aún queda un pescador desaparecido, cuya identidad no fue confirmada oficialmente. La investigación quedó en manos de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen, bajo la carátula “averiguación causales de muerte”, mientras en paralelo, la Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de la pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

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