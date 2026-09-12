El romance entre dos actores que nació en Avenida Brasil y terminó en un escándalo por infidelidad

Lo que comenzó como un noviazgo de ficción frente a las cámaras terminó convirtiéndose en una verdadera historia de amor. Con el tiempo, tras un matrimonio y una hija en común, decidieron ponerle punto final al vínculo y el escándalo en la prensa brasileña fue brutal.

Débora Nascimiento y José Loreto se conocieron durante las grabaciones de Avenida Brasil.

Los actores brasileños Débora Nascimiento y José Loreto se conocieron en 2012 durante las grabaciones de la exitosa novela Avenida Brasil, donde interpretaban a Tessalia y Darkson, una pareja que al final se terminaba enamorando. La química fue tal que terminó trasladándose a la vida real.

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Lo que comenzó como una romance de ficción terminó convirtiéndose en una relación de varios años, se casaron y tuvieron una hija. Sin embargo, poco después la pareja terminó y la separación generó una enorme repercusión en la prensa brasileña, ya que incluso hubo un escándalo por infidelidad.

Tras pasar varias horas juntos en el set de grabación, Débora y Loreto comenzaron a acercarse y en 2012 confirmaron públicamente su noviazgo. La relación avanzó y en 2013 Loreto contó que le pidió a la actriz que se casara con él. Finalmente, en mayo de 2015 ambos dieron un paso más y se casaron en secreto durante un viaje a Abu Dhabi.

La ceremonia fue celebrada en absoluto secreto y los actores estuvieron solos en la capital de Emiratos Árabes. Al año siguiente celebraron la unión en Río de Janeiro, junto a familiares y amigos.

La pareja se conoció en 2021 durante las grabaciones de Avenida Brasil.

En 2018 le dieron la bienvenida a Bella, la única hija de la pareja, un acontecimiento seguido por la prensa de Brasil. Durante los primeros meses, los actores continuaron mostrando públicamente su vida familiar. Sin embargo, meses después todo cambió de repente.

Bella, la única hija de la pareja, nació en 2018.

Un año después, y tras seis años juntos, Débora y José confirmaron el final de su relación. La separación quedó rodeada de rumores sobre una presunta infidelidad por parte del actor durante las grabaciones de O Sétimo Guardião.

En medio del escandaloso episodio, apareció el nombre de Marina Ruy Barbosa, compañera de elenco de Loreto, como una supuesta tercera en discordia. No obstante, la actriz negó categóricamente la relación con el actor y aseguró que solo existía una relación profesional. Por su parte, Loreto negó la infidelidad.

Días después, el actor publicó un pedido de disculpas en sus redes y reconoció haber cometido un error, aunque no confirmó los trascendidos sobre la presunta infidelidad.

La separación fue dolorosa para ambos, pero con el paso del tiempo lograron reconstruir el vínculo y mantener una relación saludable, principalmente por el bienestar de su hija. En 2025, Débora habló sobre la relación que mantiene actualmente con su exmarido y destacó la buena convivencia que consiguieron construir después de la ruptura.