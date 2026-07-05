Corina Scaloni, la hermana del DT campeón del mundo, que eligió seguir sus propios sueños Con discreción y constancia, Corina decidió reinventarse y transformar su pasión en un proyecto propio. Pasó de estar todo el día con los números a dedicar tiempo completo a su verdadera pasión: la producción artesanal de tortas y postres. Agregar C5N en









Los hermanos Scaloni se han unido porque esa es la ley primera: Corina y Lionel en Scala Bakery.

Los dos son de Pujato, una localidad en el interior de Santa Fe. Los dos conservan un perfil bajo, lejos de los conflictos; sencillos, humildes y compañeros. Uno dirige a la Selección Argentina y la otra su propio emprendimiento gastronómico. Los hermanos Scaloni, Corina y Lionel, se han unido porque esa es la ley primera y juntos enorgullecen a la familia cumpliendo sus sueños.

Con discreción y constancia, Corina a sus 31 años decidió reinventarse y dejar atrás su pasado como contadora pública, título que obtuvo en la Universidad Nacional de Rosario en 2017 y que, durante varios años ejerció mientras también le dedicaba tiempo a un hobby que terminó siendo una pasión a tiempo completo: la pastelería.

Al principio, Corina se dedicaba a la elaboración artesanal de tortas y postres y las comercializaba a través de redes sociales, en especial en Instagram, donde fue construyendo una comunidad de clientes fieles. Hasta que tuvo el golpe de suerte, el que compartió con millones de argentinos: la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y la explosión mediática que rodeó a la familia Scaloni.

No había vuelta atrás, ella también se subió a la Scaloneta cuando su hermano, sin querer queriendo le hizo promoción a su emprendimiento: “Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender… ¿quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, Y gracias a ese visibilidad y ante la enorme demanda de los clientes, Corina abrió su propio local en 2023.

Cómo es Scala Bakery Su arraigo con su ciudad natal Pujato es tan fuerte que la hermana del DT de la Selección Argentina montó su pastelería allí mismo, a un poco más de tres horas de Buenos Aires.