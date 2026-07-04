Mundial 2026: todos los partidos de este domingo 5 de julio por los 8vos de final y cómo verlos La fase decisiva de la Copa del Mundo entra en calor con dos cruces de alto voltaje. Brasil intentará ratificar su candidatura frente a la ambiciosa Noruega de Erling Haaland, mientras que México pondrá a prueba su fortaleza como local ante una Inglaterra que sueña con volver a la gloria. Por Agregar C5N en









Vinícius Jr., Haaland, Mora y Kane saldrán a la cancha este domingo en busca de los cuartos de final.

El Mundial 2026 continúa con su segunda jornada de octavos de final en un domingo de superacción para no moverse de la casa. Se trata de dos de los choques más atrapantes de esta etapa decisiva y con presencia sudamericana: Brasil enfrenta a Noruega, en un duelo más que atractivo, y México buscará estirar su invicto en el Azteca ante la Inglaterra de Harry Kane.

La Canarinha afronta este duelo sin haber despejado todos los interrogantes sobre su rendimiento. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti logró meterse en los octavos de final gracias a un agónico tanto de Gabriel Martinelli en tiempo de descuento frente a Japón en Houston. Lejos de mostrar la solidez de otros candidatos al título, la Verdeamarela llega envuelta en algunas dudas pese a seguir en carrera.

Del otro lado estará una Noruega en alza, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El combinado nórdico consiguió su primera victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo gracias a un gol de Erling Haaland a los 86 minutos frente a Costa de Marfil y ahora buscará dar otro golpe ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

Noruega y su ya clásica celebración tras clasificar a octavos de final. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre México e Inglaterra, que tendrá como escenario al mítico Estadio Azteca. El conjunto local atraviesa un momento inmejorable en el Mundial: ganó sus cuatro partidos, no recibió goles y llega impulsado por su gente que vive con euforia esta campaña. El equipo de Javier Aguirre alcanzó el "quinto partido", una barrera histórica para el fútbol mexicano con un intratable Gilberto Mora, de 17 años, aunque todavía tiene por delante el desafío de meterse por primera vez en unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

Del otro lado estará la Inglaterra de Harry Kane que avanzó sin convencer del todo. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel tuvo más de una actuación irregular y viene de sufrir hasta el final para eliminar a la República Democrática del Congo. Además de enfrentarse a un rival en gran nivel, los ingleses deberán lidiar con un Azteca repleto de hinchas mexicanos y con la altura de Ciudad de México, un factor que incluso fue motivo de preocupación para su entrenador en la previa del encuentro.

Gilberto Mora, el pibe de 17 años que es sensación en México. Partidos del domingo 5 de julio por el Mundial 2026: estadios, horarios y TV Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final Brasil vs. Noruega MetLife Stadium (East Rutherford, Estados Unidos) - 17:00 - DSports (Canal 995 Telecentro) y TyC Sports México vs. Inglaterra Mexico City Stadium (Ciudad de México, México) - 21:00 - Telefe y DSports (Canal 995 Telecentro) y Disney+ Brasil quiere sacar chapa de candidato ante Noruega en el MetLife Stadium. Redes sociales