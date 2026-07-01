La Scaloneta sorprendió a alumnos de un colegio bonaerense con una videollamada inolvidable La artífice de la sorpresa fue una docente que conoce una persona cercana a un integrante del plantel. Tagliafico, Almada y Enzo Fernández regalaron alegría a estudiantes mediante un encuentro virtual que se viralizó en redes sociales. Por Agregar C5N en









Orgullo y sonrisas: la videollamada que unió a la escuela Regina con la Albiceleste.

La Selección Argentina sorprendió a alumnos de una escuela de Rafael Calzada tras una videollamada desde la concentración en Estados Unidos, a días de su próximo duelo ante Cabo Verde. La artífice de la sorpresa fue una docente que tiene un allegado a un integrante de la Scaloneta.

Nicolás Tagliafico con celular en mano, Thiago Almada y Enzo Fernández sorprendieron a estudiantes del colegio Regina en el partido de Almirante Brown y compartieron un momento entre risas, emoción y entusiasmo. El momento quedó registrado por docentes y fue viralizado en redes, donde los usuarios destacaron la cercanía de los ídolos con los más chicos en plena previa del Mundial 2026.

La docente que gestó el encuentro fue Jorgelina, aunque su intención no había sido tan pretenciosa: ella solo quería que los jugadores le grabaran un saludo a los alumnos dentro de un proyecto institucional llamado "El Mundial en las escuelas". "El esfuerzo que estaban haciendo era enorme, para nosotros significaba una verdadera movilización. Somos una escuela con mucha historia. El proyecto buscaba que los alumnos conocieran otros países, pero también que vinieran con entusiasmo y motivación", explicó la maestra a TN.

Pero la respuesta de los jugadores fue más allá y se animaron a la videollamada. El intercambio fue acompañado por risas, saludos y la euforia colectiva de los alumnos. Ciro, uno de los chicos, expresó que se sintió "muy contento y emocionado", mientras que Cata, una de las nenas, definió su experiencia con una sola palabra: "Felicidad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal Showsport (@showsportcanal) En la previa del partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Scaloni ya tiene definida gran parte del equipo aunque persisten dos dudas: el lateral izquierdo (entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina) y el acompañante de Lionel Messi en el ataque (Lautaro Martínez o Julián Álvarez), aunque ambos primeros nombres llevan ventaja.