Karina Jelinek cumplió su promesa tras el triunfo de la Scaloneta y encendió las redes La Selección Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en un sufrido partido y pasó a 8vos de final. Para celebrar, la modelo respetó lo pactado con sus seguidores y publicó en sus historias una foto subida de tono: “Cumplido, me saqué el..." Agregar C5N en









Karina Olga encendió las redes sociales con una foto hot.

Tras la victoria de la Selección Argentina por 3-0 frente a Cabo Verde, en un partido duro donde a la Scaloneta le costó encontrar el gol, Karina Jelinek encendió las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. La modelo había prometido a sus más de un millón de seguidores que, si el equipo ganaba, compartiría una foto sexy. Cumplió con su palabra y escribió: “Cumplido, me saqué el…” y acompañó el mensaje con una imagen que rápidamente se viralizó.

La modelo festejó el triunfo del equipo comandado por Lionel Scaloni y compartió en sus historias una foto donde se la ve en una pose sensual frente a un espejo, sosteniendo su celular y la prenda superior que había prometido sacarse si la Argentina lograba el triunfo: “Cumplido, me saqué el buzo como pidieron porque ganamos”.

La reacción de los famosos La modelo no fue la única en celebrar la victoria en redes sociales, otras figuras como Lizy Tagliani y Griselda Siciliani se sumaron a la tendencia compartiendo mensajes de aliento e imágenes de Messi y Maradona para transmitir la emoción. En el caso de la conductora, asistió al estadio y luego grabó un video con la camiseta albiceleste y una vincha celeste y blanca. “Me había olvidado que era trabajoso hasta que Cabo Verde me tuvo con los nervios al límite. ¡Vamos Argentina!”.

Por su parte, la protagonista de Envidiosa publicó una foto con la camiseta de la selección acompañada de un mensaje: “Qué manera de sufrir” y “La Scaloneta del amor”. También sumó una imagen de Maradona con la leyenda “Mi camiseta de cábala”.

Los festejos también tuvieron su lado familiar porque los partidos se viven y se sufren acompañados como el caso de Vanina Escudero que posó con sus hijos vestidos de celeste y blanco, mientras Brenda Gandini reunió a grandes y chicos frente a la pantalla.