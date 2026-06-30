Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en la biopic Fantasy "Si lo pensás, no lo imaginás; tenés que verlo", dicen los comentarios en la publicación en redes sociales del actor donde anunció que se pondrá en la piel de uno de los músicos más prolíferos y polémicos de la Argentina. Agregar C5N en









Marco Antonio Caponi interpretará a Charl García en su biopic.

Marco Antonio Caponi sorprendió en sus redes sociales con un anuncio inesperado: será el encargado de interpretar a una leyenda viva del Rock Nacional, nada menos que Charly García, en su primera biopic. "Si lo pensás, no lo imaginás; tenés que verlo", escribieron los seguidores del actor en los comentarios, reflejando la expectativa que ya genera el proyecto.

Caponi volvió a generar revuelo en redes y esta vez no fue por las fake news, sino porque anunció que se convertirá en uno de los músicos más prolíficos, importantes y polémicos de la Argentina. El ambicioso proyecto se llamará Fantasy, según adelantó en Instagram, y añadió: "Se viene la bomba de mi vida; se viene Fantasy, y esto no es IA. Estoy en un sueño hecho realidad… El músico más grande de la Argentina y del mundo, en mi piel".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marco Antonio Caponi e (@marcoacaponi) Uno de los detalles que más llamó la atención es el enorme parecido que logró el actor con el músico. Caponi dejó una reflexión que no pasó desapercibida y habla de lo que busca recrear: "Está la Posverdad y hoy nació la Posficción. Eso es lo que intento: narrar una historia donde no importa si es verdad o inventada, sino la experiencia que produce y la manera en que modifica la percepción de la realidad. La obra existe simultáneamente como realidad y como ficción".

En ese mismo sentido, el actor reveló que la biopic tendrá un total de 8 episodios, aunque aún no reveló la fecha de estreno ni la duración de los episodios: "Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… Adentro".