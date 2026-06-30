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Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en la biopic Fantasy

"Si lo pensás, no lo imaginás; tenés que verlo", dicen los comentarios en la publicación en redes sociales del actor donde anunció que se pondrá en la piel de uno de los músicos más prolíferos y polémicos de la Argentina.

Marco Antonio Caponi interpretará a Charl García en su biopic. 

Marco Antonio Caponi interpretará a Charl García en su biopic. 

Marco Antonio Caponi sorprendió en sus redes sociales con un anuncio inesperado: será el encargado de interpretar a una leyenda viva del Rock Nacional, nada menos que Charly García, en su primera biopic. "Si lo pensás, no lo imaginás; tenés que verlo", escribieron los seguidores del actor en los comentarios, reflejando la expectativa que ya genera el proyecto.

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Caponi volvió a generar revuelo en redes y esta vez no fue por las fake news, sino porque anunció que se convertirá en uno de los músicos más prolíficos, importantes y polémicos de la Argentina. El ambicioso proyecto se llamará Fantasy, según adelantó en Instagram, y añadió: "Se viene la bomba de mi vida; se viene Fantasy, y esto no es IA. Estoy en un sueño hecho realidad… El músico más grande de la Argentina y del mundo, en mi piel".

Uno de los detalles que más llamó la atención es el enorme parecido que logró el actor con el músico. Caponi dejó una reflexión que no pasó desapercibida y habla de lo que busca recrear: "Está la Posverdad y hoy nació la Posficción. Eso es lo que intento: narrar una historia donde no importa si es verdad o inventada, sino la experiencia que produce y la manera en que modifica la percepción de la realidad. La obra existe simultáneamente como realidad y como ficción".

En ese mismo sentido, el actor reveló que la biopic tendrá un total de 8 episodios, aunque aún no reveló la fecha de estreno ni la duración de los episodios: "Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… Adentro".

El proyecto además cuenta con la participación de Benjamín Amadeo como Nito Mestre y en redes ya se puede ver un clip donde están ambos entonando Rasguña las piedras, el clásico de Sui Generis.

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