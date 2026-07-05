La UTA reclama aumento salarial y advierte por un posible paro de colectivos

El gremio mantendrá una nueva audiencia virtual con las cámaras del sector, en busca de alcanzar un acuerdo sobre los reclamos de una recomposición en los sueldos de los choferes y el pago del aguinaldo en cuotas.

El reclamo salarial de los choferes de colectivos sigue sin encontrar una solución y crecen las chances de una eventual medida de fuerza por parte la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , que el miércoles mantendrán una nueva audiencia virtual con las cámaras del sector para encontrarle una solución al conflicto y el pedido de una recomposición en los sueldos de los trabajadores, además de mostrarse en contra del pago del aguinaldo en cuotas.

"La próxima audiencia es el miércoles ", señalaron desde el gremio a C5N , ante la consulta de un posible paro de colectivos para el lunes 6. En el encuentro del último viernes, convocado por la Secretaría de Trabajo, siguieron las negociaciones y se aplazó la discusión para dentro de tres días, por lo que la medida de fuerza no se hará efectiva a corto plazo.

La postura de las empresas se basa en el planteo de un ahogo financiero y el impedimento de comprometerse a autorizar un aumento salarial mientras la Secretaría de Transporte no convalide una actualización de la estructura de costos del sector y los subsidios por parte de la administración nacional.

A mediados de junio, la UTA había emitido un documento titulado " Los empresarios incumplen. El Estado abandona " , firmado por Roberto Carlos Fernández, Secretario General del gremio. "Una vez más, estamos en un proceso paritario trabado, los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, 'lloran', nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas", señalaban.

Siguen las negociaciones entre el gremio y las cámaras por el sueldo de los choferes de colectivos.

En el mismo, el sindicato había dejado en claro que tomará posibles medidas de fuerza directa si no hay una solución económica a corto plazo . "Sabemos que medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha ".

El conflicto pone en estado de alerta a los usuarios ya que es inminente la afectación del servicio de transporte urbano si no se llega a un acuerdo a la brevedad.

Aumentó la tarifa de colectivos: cuánto cuesta el boleto mínimo desde julio

Las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia volvieron a aumentar sus tarifas a partir del 1° de julio, con una actualización del 4,1% que responde al sistema de indexación automática que utilizan ambas jurisdicciones para sostener el funcionamiento del servicio. El mecanismo modifica los precios según el último dato del IPC, que fue del 2,1%, más un adicional del 2%.

Los de jurisdicción nacional no estarán alcanzados por este aumento, ya que mantienen un cronograma tarifario diferente dispuesto por la Secretaría de Transporte.

Actualmente, el boleto mínimo de esas líneas es de $728,28, tras la última actualización aplicada en junio. Desde el 15 de julio pasará a $742,81 (un incremento del 2%) para los usuarios con SUBE registrada, a $334,26 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.485,62 para los usuarios sin tarjeta nominalizada.