Lionel Scaloni reconoció que Cabo Verde fue "difícil", pero afirmó: "Hubiera sido una locura perder" El DT de la Selección argentina habló tras la agónica victoria, que coincidió con su partido número 100 en el cargo. "Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", destacó. Por Agregar C5N en









Scaloni destacó el partido de Cabo Verde: "No hay rival fácil".

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que "hubiera sido una locura perder" contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En un partido parejo y con una definición para el infarto, la Scaloneta tuvo que esperar hasta el alargue para ganar por 3 a 2 y asegurar su lugar en los octavos, donde enfrentará a Egipto.

"Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", destacó el DT en sus declaraciones post partido desde el campo de juego. Respecto al equipo de Bubista, señaló: "Felicitar al rival. Cuando uno dice que no hay rival fácil, hoy han demostrado que son un gran equipo".

Después de que Cabo Verde empatara dos veces el partido, Argentina se quedó con el triunfo en el minuto 111 gracias a un gol de Cristian "Cuti" Romero. "Me quedo con el aporte de todos, han terminado muy cansados. Han dado todo. Esto es Argentina, el que no lo entiende... Es difícil. Nosotros sí, los argentinos lo vamos a entender. No hay nada fácil", sostuvo Scaloni.

En ese momento, la periodista le señaló que justamente este viernes cumplía 100 partidos como DT de la Selección, y el santafesino respondió con risas. "Bueno, hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol", afirmó. Ahora, tendrá que descansar y reorganizar el equipo de cara al duelo de octavos ante Egipto, el próximo martes desde las 13.