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"Hacé tu vida": Thiago Medina respondió ante las provocaciones de Daniela Celis

Un nuevo intercambio de mensajes y gestos públicos volvió a exponer la conflictiva relación entre los ex participantes de Gran Hermano tras una decisión que desató fuerte repercusión.

Sigue la guerra entre los exparticipantes de GH

Sigue la "guerra" entre los exparticipantes de GH, con sus hijas en el medio.

La tensión entre Thiago Medina y Daniela Celis volvió a quedar expuesta públicamente luego de un nuevo cruce indirecto en Instagram, donde ambos utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes que fueron interpretados por sus seguidores como una nueva escalada del conflicto que mantienen desde su separación.

La participante fue clara con su pareja, remarcandole algunas cosas.
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La polémica se desató después de que la exparticipante de Gran Hermano retirara del living de su casa el cuadro familiar en el que aparecía junto a Thiago y sus hijas gemelas, Aimé y Laia, un gesto que rápidamente generó repercusión en las redes.

La respuesta de Thiago a Pestañela no tardó en llegar. En una historia de Instagram publicó una selfie acompañada por una palabra que llamó la atención: "Candado". Sin mencionar directamente a Daniela, agregó una fuerte frase que muchos interpretaron como una referencia directa hacia su expareja: "Ahora que no tiene con qué entretenerse me viene a joder a mí".

Minutos después redobló la apuesta con un mensaje todavía más contundente: "A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo".

La historia de Thiago Medina en respuesta a Pestañela.

La historia de Thiago Medina en respuesta a Pestañela.

Las publicaciones fueron interpretadas como una reacción al video que Daniela había compartido horas antes. La influencer mostró cómo retiraba el retrato familiar y lo reemplazaba por una fotografía artística de su embarazo, mientras sonaba la canción "Te dejo ir", de Almaviva. En uno de los fragmentos elegidos puede escucharse: "Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron", una selección musical que alimentó aún más las especulaciones sobre el destinatario del mensaje.

La decisión que tomó Daniela Celis y generó enojo en Thiago Medina

El detonante de esta nueva controversia fue un breve video publicado por Daniela Celis en sus historias de Instagram. Allí se la observa retirando el cuadro familiar donde aparecía junto a Thiago Medina y las pequeñas Aimé y Laia para colocar en su lugar una imagen en la que posa sola durante el embarazo. La publicación estuvo acompañada únicamente por dos palabras que resumieron el sentido del gesto: "Cerrando etapas".

La decisión estuvo reforzada por la elección musical. Mientras cambiaba el cuadro, sonaba "Te dejo ir", cuya letra expresa: "Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron". Para muchos usuarios, la combinación entre el cambio de imagen, el mensaje escrito y la canción representó una declaración pública de que Daniela busca dejar definitivamente atrás su historia con Thiago.

No es la primera vez que la influencer realiza este cambio. Tras una separación anterior ya había retirado ese mismo cuadro, aunque tiempo después decidió volver a colocarlo. En esta oportunidad, sin embargo, el contexto es diferente: además de la ruptura definitiva con Thiago, recientemente terminó su breve relación con Nick Sicaro, quien aclaró públicamente que "por suerte no hubo terceros" y negó las versiones de una supuesta infidelidad que circularon durante los últimos días.

La historia de Daniela Celis, con Aimé y Laia de espaldas, que hizo enojar a Thiago.

La historia de Daniela Celis, con Aimé y Laia de espaldas, que hizo enojar a Thiago.

La reacción de Thiago fue prácticamente inmediata. Primero escribió "De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco" y luego profundizó su malestar con las frases "Ahora que no tiene con qué entretenerse me viene a joder a mí" y "A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo".

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