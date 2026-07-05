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Estilo único: así eran los comedores y livings de las casas de Johnny Depp y Amber Heard

La propiedad sorprende por su combinación de diseño, arte y espacios amplios, con una decoración que refleja el estilo personal de una de las exparejas más famosas de Hollywood.

Los ambientes que compartieron el protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman en Los Ángeles llamaron la atención por su decoración maximalista.

Los ambientes que compartieron el protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman en Los Ángeles llamaron la atención por su decoración maximalista.

  • Los espacios combinaban arte, diseño y muebles de diferentes estilos.
  • La propiedad formaba parte de un emblemático edificio art déco de Los Ángeles.
  • Los ambientes aún generan interés por su decoración original.
  • El interior combina obras de arte, mobiliario de diseño y detalles arquitectónicos únicos.

Estilo único: los ambientes que compartieron el protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman en Los Ángeles llamaron la atención por su decoración maximalista, obras de arte, colores intensos y detalles que reflejaban la personalidad del actor. Así eran los comedores y livings de las casas de Johnny Depp y Amber Heard.

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La relación entre los actores fue una de las más mediáticas de Hollywood y, años después de su separación, las propiedades que compartieron continúan despertando curiosidad. Entre ellas se destacan los cinco áticos que el actor poseía en el histórico Eastern Columbia Building, en Los Ángeles, donde el diseño y la decoración eran protagonistas.

Con una combinación de arte, arquitectura y estilo, las propiedades que compartieron continúan siendo un ejemplo de un concepto ecléctico y personal que sigue captando la atención de fanáticos de las celebridades.

Así eran las casas de Johnny Depp y Amber Heard

Las viviendas, que Depp vendió en 2017 por aproximadamente 12,7 millones de dólares, ocupaban distintos niveles del edificio y nunca fueron unificadas. El actor utilizaba cada una de ellas de manera independiente o las cedía temporalmente a familiares y personas de su entorno. Uno de los aspectos que más llama la atención es el estilo de los comedores y livings. Lejos de las tendencias minimalistas, los ambientes estaban decorados con una estética maximalista, donde convivían colores vibrantes, obras de arte, muebles de distintas épocas y materiales nobles como la madera.

En uno de los comedores sobresalía un enorme mural de los reconocidos artistas urbanos brasileños Os Gêmeos, acompañado por una gran mesa de madera y sillas de diferentes diseños. El resultado era un espacio con una marcada impronta artística que reflejaba el gusto de Depp por el arte contemporáneo. Los livings mantenían esa misma identidad. Amplios sofás, paredes revestidas en madera, cuadros de gran tamaño, butacas de diseño y alfombras con mucha presencia conformaban ambientes cálidos y sofisticados. Algunos espacios apostaban por tonos azules intensos, mientras que otros incorporaban verdes, marrones y detalles dorados.

La cocina también seguía esa línea estética. Una de ellas contaba con paredes verdes y una gran isla central negra, mientras que otra integraba el comedor con una cocina de paredes azules, generando espacios modernos y muy luminosos. Las propiedades también disponían de grandes terrazas con vistas panorámicas de Los Ángeles, equipadas con mesas, vegetación y sectores de descanso. Además, el edificio ofrece amenities de lujo como piscina al aire libre, spa, gimnasio, chimeneas y espacios comunes exclusivos para los residentes.

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