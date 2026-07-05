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5 de julio de 2026 Inicio

Las dudas que mantiene Lionel Scaloni en la Selección argentina para enfrentar a Egipto por el Mundial 2026

Tras la difícil clasificación frente a Cabo Verde, la Albiceleste jugará este martes a las 13 por los octavos de fina frente a Egipto, que sus dos principales figuras son Mohamed Salah y Omar Marmoush.

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Lionel Scaloni podría hacer un cambio por línea: defensa

Lionel Scaloni podría hacer un cambio por línea: defensa, mediocampo y delantera.

La Selección argentina logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 de manera agónica tras superar por 3 a 2 a Cabo Verde, y sin mucho para descansar rápidamente tiene que dar vuelta la página para lo que será el encuentro ante Egipto.

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Debido a las tormentas que azotaron a Miami en las últimas horas, el combinado argentino debió hacer el primer entrenamiento post 16avos de final bajo techo. De igual modo, Lionel Scaloni ya está pensando en lo que será el 11 ideal para el próximo encuentro y, por el momento, se estima que mantiene tres dudas: una por línea.

El partido se disputará este martes desde las 13 (hora argentina) en Atlanta, por lo que la delegación argentina, partirá este domingo recién a dicha ciudad en la antesala de la definición de sin margen de error en la Copa del Mundo, para lo que será el equipo egipcio que tiene como principales figuras a Mohamed Salah, delantero y compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool, y Omar Marmoush, atacante del Manchester City.

Cuándo viaja la Selección argentina a Atlanta

Teniendo en cuenta los jugadores determinantes que tiene Egipto, Lionel Scaloni tendrá un su último entrenamiento este domingo, a puertas cerradas en el predio de Florida Blue del Inter Miami, previo a viajar, para lograr despejar las dudas que mantiene.

Una vez finalizado la preparación, la delegación partirá hacia Atlanta de cara a lo que será el compromiso decisivo que definirá el pase a los cuartos de final que se enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suecia, a disputarse también el martes, pero a las 17, hora argentina.

Mundial 2026: cuáles son las dudas de Lionel Scaloni en el equipo para el partido ante Egipto

Pensando de adelante para atrás, Lionel Scaloni tiene dudas de quién será el atacante que acompañará al capitán, Lionel Messi: Julián Álvarez, que llegó con lo justo por una lesión, en el último encuentro volvió a sumar minutos y se encuentra mucho mejor, aunque no tuvo grandes oportunidades de ataque. De igual modo, Lautaro Martínez, que viene siendo titular, tuvo buen rendimiento en el campo de juego.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Nicolás González son los nombres que hacen fuerza para meterse entre los once titulares. En ese sentido, se estima que el que podría salir para dejar su lugar sería Thiago Almada, que el viernes fue la primera modificación junto al Toro.

En caso que apueste por el mediocampista de Boca, la idea es darle más soltura a Alexis Mac Allister. En cambio, si apuesta por el delantero del Atlético de Madrid el dibujo táctico no cambiaría, aunque le da otras características al equipo y es más velocidad al ataque que Almada, un jugador más pensante.

Mientras que la última incertidumbre es en el lateral izquierdo: Facundo Medina jugó desde el arranque del Mundial por la lesión de Nicolás Tagliafico, haciéndolo bastante bien, pero ante Cabo Verde terminó tocado y en los pocos ingresos que tuvo el ex – Banfield, mostró que sigue teniendo el alto nivel de la competencia.

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