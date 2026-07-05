Tiene 74 años, parece de 30 y se volvió viral tras revelar su "receta de la juventud" Su caso sorprendió a millones y despertó curiosidad por el estilo de vida que mantiene desde hace años. Por Agregar C5N en









El secreto de esta mujer para mantenerse joven. Redes sociales

Una mujer de 74 años se volvió viral por su apariencia juvenil y asegura que nunca recurrió a cirugías estéticas.

Sostiene que el secreto de su aspecto está en una combinación de hábitos saludables y una filosofía de vida positiva.

Tras jubilarse, retomó su pasión por la moda y encontró en las redes sociales una nueva etapa de su vida.

Su historia ganó notoriedad después de integrarse a un grupo de adultas mayores dedicadas a la moda y llegar a desfilar como modelo profesional. Mientras muchas personas buscan retrasar el envejecimiento con tratamientos estéticos, una mujer asiática de la tercera edad sorprendió en las redes sociales al mostrar que su apariencia y vitalidad estarían relacionadas con su estilo de vida y no con procedimientos médicos. Su historia despertó interés por los hábitos que, según comparte, la ayudan a mantenerse joven.

Yingzi, una mujer de 74 años nacida en Shanghái, China, se convirtió en un fenómeno de las redes sociales por su apariencia sorprendentemente juvenil. Su estilo elegante y el contenido que comparte le permitieron reunir una comunidad de más de dos millones de seguidores, mientras que sus videos acumulan millones de reproducciones en distintas plataformas.

Yingzi, la influencer viral de 74 años. Redes sociales Tras despertar la curiosidad de millones de usuarios, Yingzi explicó cuál es el secreto detrás de su apariencia juvenil. La influencer aseguró que nunca recurrió a cirugías plásticas ni a tratamientos invasivos y afirmó que su filosofía de vida se basa en mantener una actitud positiva, convencida de que "la edad es solo un número".

Además de su actitud positiva, Yingzi sostiene una rutina enfocada en hábitos saludables. Según contó, practica de manera diaria el ayuno intermitente y además evita consumir alimentos sólidos después de las 17. Mantiene una alimentación basada en sopas, vegetales y proteínas magras, y completa su rutina con una hora diaria de yoga para conservar la flexibilidad.

Cuál es la historia de la mujer que parece 40 años más joven y se volvió viral Aunque desde niña sintió una gran pasión por la moda, Yingzi desarrolló gran parte de su vida profesional en otros ámbitos antes de convertirse en una figura de internet. Trabajó como directora de una guardería, luego se mudó con su familia a Japón y, tras desempeñarse en distintos empleos, logró abrir un restaurante dedicado a la cocina tradicional.

Tras jubilarse y regresar a Shanghái, Yingzi decidió retomar la pasión por la moda que había postergado durante décadas. Allí encontró un espacio para desarrollarse junto a otras mujeres de su generación y comenzó una nueva etapa que la llevó a convertirse en un fenómeno de las redes sociales e inspirar a millones de personas con su historia. Cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Redes sociales La popularidad de Yingzi creció con fuerza en 2022, cuando se incorporó a un grupo de mujeres mayores de 65 años apasionadas por la moda y las pasarelas. A partir de ese momento, su presencia en redes se multiplicó y llegó a cumplir uno de sus mayores logros al desfilar como modelo profesional en Shanghai Disneyland.