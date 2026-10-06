6 de octubre de 2026 Inicio
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Conmoción: murió uno de los predicadores más reconocidos a nivel mundial

Gracias a su capacidad de oratoria llegó a tener una audiencia de 13 millones de espectadores, aunque luego fue denunciado por malversar fondos de sus fieles.

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El hombre tenía 86 años.

El hombre tenía 86 años.

Jim Bakker, una de las figuras más controversiales de la televisión cristiana en Estados Unidos, falleció a los 86 años, según confirmó su esposa Lori Bakker a través de redes sociales.

Scott Bessent y Javier Milei.
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Bakker alcanzó la cima del éxito en los años 70 y 80 al fundar, junto a su primera esposa Tammy Faye, la cadena televangelista PTL (Praise The Lord). Desde allí promovieron el "evangelio de la prosperidad" y construyeron el parque temático Heritage USA, que llegó a ser el tercero más visitado del país.

Bakker muri&oacute; a los 86 a&ntilde;os.

Bakker murió a los 86 años.

Sin embargo, su imperio colapsó en 1987 luego de haber protagonizado un escándalo sexual con una secretaria y acusaciones de violación que derivaron en un pago por su silencio.

En 1989, el predicador fue condenado a prision por un fraude millonario a sus feligreses mediante falsas membresías en su parque temático, además de malversar fondos para financiar su estilo de vida ostentoso.

Bakker siendo detenido

Bakker siendo detenido

Tras cumplir cinco años de condena y divorciarse de Tammy Faye, Bakker regresó a las pantallas en 2003, enfocado en mensajes apocalípticos y la venta de supuestos remedios curativos.

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