La noticia del fallecimiento fue confirmada por la agencia a la que pertenecía la artista en redes sociales. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de la actriz japonesa Noa Nakada a los 23 años . La artista era reconocida mundialmente por participar de la película Mi Padre y de series como Ultraman Teo y Diario de una mujer de montaña 3.

La noticia fue confirmada por la agencia que representaba a la actriz mediante un comunicado. "Nos permitimos informarles con profunda tristeza que nuestra actriz afiliada, Noa Nakada, ha fallecido recientemente", escribieron desde la firma Toho Geino Co., Ltd pero no brindaron detalles al respecto.

En esa línea continuaron "queremos expresar nuestra más sincera gratitud por la amabilidad y el afecto que le brindaron en vida, al tiempo que compartimos esta dolorosa noticia con el mayor de los respetos". "Asimismo, les comunicamos que, por expreso deseo de su familia, el velatorio y el funeral se llevaron a cabo de manera estrictamente privada, contando únicamente con la presencia de sus familiares y allegados más cercanos", añadieron.

Por último expresaron "aprovechamos esta oportunidad para transmitir nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todos los seguidores que la apoyaron a lo largo de su carrera, así como a todas las personas del sector que colaboraron con ella y la cuidaron".

En sus redes sociales era conocida como @noanakada0621y compartía adelantos de la serie Ultraman Teo, uno de sus papeles más recientes, el último posteo fue del 6 de noviembre. Luego la agencia compartió, a través de ese medio, la noticia del repentino fallecimiento.

Noa Nakata en Ultraman Teo, su último trabajo antes de morir

Esta película, que conmemora el 60 aniversario de la serie Ultraman, narra la historia de un alienígena solitario cuyo planeta natal fue destruido y que llegó a la Tierra. Disfrazado de estudiante universitario llamado Ibuki Mitsuishi (interpretado por Aoi Iwasaki), interactúa con las diversas formas de vida en la Tierra y, para proteger a quienes no pueden resistir la amenaza de los monstruos que se aproximan, se transforma en un gigante azul y se convierte en el inquebrantable "Ultraman" junto con los amigos que encuentra en la Tierra.

Póster de Ultraman Teo.

Nakata interpreta a Izumi Kanna, miembro del Club de Astronomía y estudiante de Ciencias Animales Aplicadas. Le encanta trastear con máquinas y demuestra gran iniciativa y concentración en aquello que le interesa, pero tiene poco interés en las demás personas y le disgustan las actividades en grupo.

"La serie Ultraman ha sido amada por muchísimas personas. Me siento honrada de haber formado parte de esta larga historia en un mundo que siempre he admirado. La experiencia desde el día de la audición es un tesoro para mí. El tiempo que pasé como Kanna estuvo lleno de dificultades debido a la intensidad de mis sentimientos por el personaje, pero gracias a todo el equipo que luchó a mi lado, pude llegar hasta el final. Esta historia me enseñó que está bien tener diferentes fortalezas y debilidades. ¡Espero que los sentimientos valientes y bondadosos de Theo lleguen a mucha gente!", escribió Nakata en la publicación donde se realizó el anuncio de su nuevo papel para la agencia Toho.